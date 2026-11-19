تجددت المخاوف بين أولياء أمور طلاب مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة للغات بمدينة الغردقة، عقب رصد ظهور ثعابين داخل المدرسة خلال الأيام الماضية، وسط حالة كبيرة من القلق بين أولياء الأمور.

وطالب أولياء أمور الطلاب بتدخل عاجل لتأمين المنشأة التعليمية، وامتداد أعمال التطهير والتمشيط إلى المناطق الصحراوية والأراضي الفضاء المحيطة بها، من أجل تأمين حياة الطلاب داخل المدرسة.

محيط المدرسة تحت المجهر

وتتركز مخاوف أولياء الأمور في وجود مساحات من الأراضي المفتوحة والشوارع الترابية بالقرب من المدرسة، فضلًا عن تراكم كميات من مخلفات البناء والردش في محيطها، وهي أوضاع يرون أنها تستدعي معالجة شاملة، لاحتمال توفيرها أماكن تختبئ بها الزواحف والحشرات والقوارض.

وتضم المدرسة نحو 2800 طالب وطالبة، الأمر الذي جعل مطالب تأمين محيطها تتصدر اهتمامات أولياء الأمور ومجلس الأمناء، خاصة مع تكرار البلاغات المتعلقة بظهور الثعابين داخل المنشأة التعليمية.

مطالب بإزالة الردش وتمشيط الأراضي الفضاء

وطالب مجلس الأمناء بسرعة رفع مخلفات البناء المتراكمة بالقرب من أسوار المدرسة، وعدم الاكتفاء بإجراءات التطهير داخل الفصول والأفنية، مع ضرورة فحص المناطق المهجورة والأراضي الصحراوية المحيطة، وتنفيذ أعمال تمشيط دورية لمنع وجود أي بؤر محتملة لاختباء الزواحف.

كما دعا أولياء الأمور إلى تحرك الوحدة المحلية بمدينة الغردقة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المختصة، لإزالة التراكمات ومتابعة المنطقة بصورة مستمرة، إلى جانب فحص الأسوار والمنافذ والتعامل مع أي مصادر قد تساعد على انتشار القوارض أو الحشرات.

مطالب برقابة مستمرة لمنع تكرار الواقعة

ولم تتوقف المطالب عند تنفيذ حملة عاجلة، بل امتدت إلى وضع نظام متابعة مستمر للمناطق المحيطة بالمدرسة، ومنع إلقاء مخلفات البناء مجددًا بالقرب منها، مع تعميم إجراءات الوقاية على المنشآت التعليمية القريبة من المناطق الصحراوية والأراضي غير المأهولة.

وتضع الواقعة سلامة البيئة المحيطة بالمدارس أمام مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية والتعليمية، وأهمية التحرك لمعالجة مصادر الخطورة المحتملة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والعاملين.