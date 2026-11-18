التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بالدكتور محمد سعد رئيس الإدارة المركزية لإعلام جنوب الصعيد والبحر الأحمر بالهيئة العامة للإستعلامات ، وإيمان عبد الحليم مدير مجمع إعلام أسوان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى نشر الوعى والتثقيف ومواجهة الشائعات .

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ومستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

تكثيف الندوات ومواجهة حروب الأجيال التكنولوجية

وتناول اللقاء دور الهيئة ومجمع الإعلام فى رفع الوعى المجتمعى ، والتصدى للشائعات ومخاطر وسائل التواصل الإجتماعى من خلال تكثيف الندوات واللقاءات التوعوية ، وإستهداف مختلف فئات وأطياف المجتمع الأسوانى .

تشبيك الجهود لدعم المبادرات التنموية



وأشاد محافظ أسوان بدور الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة السفير علاء يوسف فى تناول القضايا الوطنية وإبراز جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، مؤكداً على أهمية تعزيز التشبيك والتنسيق بين المحافظة والهيئة للمشاركة فى تنفيذ المبادرات التنموية والمجتمعية القائمة تحت مظلة مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " ، ومن بينها مبادرة " منابر الشباب " ، و " لا أمية مع تكافل " بما يسهم فى الإستثمار الأمثل فى طاقات الشباب وبناء الإنسان .

حوار مجتمعى لترسيخ الوعى والإنتماء

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد سعد عن تقديره لرؤية محافظ أسوان وإهتمامه بقضايا الشباب ورفع مستوى الوعى لديهم ، موضحاً بأن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ستتضمن عقد جلسات حوار مجتمعى ولقاءات مباشرة مع الشباب ومختلف فئات المجتمع لترسيخ محاور الهيئة المتمثلة فى التوعية والتأهيل والتمكين .

وأضاف محمد سعد بأن الجهود ستتركز على سرعة الرد على الشائعات ، والتوعية بمخاطر الإستخدام غير الآمن لمواقع التواصل الإجتماعى ، وتعزيز قيم الولاء والإنتماء الوطنى وذلك بالتعاون مع المحافظة وجامعة أسوان والمجلس القومى للمرأة والمعهد العالى للخدمة الإجتماعية وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وغيرها من شركاء النجاح .