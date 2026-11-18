تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإستعدادات والتحضيرات التنظيمية لإنطلاق النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، والمقرر إنعقاده يومى 21 و22 نوفمبر الجارى ، بمشاركة وزارية رفيعة المستوى ، وكبار المسؤولين الأمميين ، وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية .

دعم لوجستى متكامل لخروج المنتدى بالصورة اللائقة

وأكد محافظ أسوان حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى والتنظيمى بالتنسيق مع وزارة الخارجية بقيادة الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج لضمان خروج فعاليات المنتدى بالصورة المشرفة التى تليق بمكانة أسوان كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

جهود متنوعة

أسوان جسر مصر إلى عمقها الإفريقى

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن إستضافة أسوان لهذا الحدث الدولى تعكس مكانتها المتميزة كجسر يربط مصر بعمقها الإفريقى ، ومنصة رائدة للحوار بين شعوب القارة تنطلق من ضفاف النيل الخالد الذى يجسد وحدة المصير المشترك .

وأضاف محافظ أسوان بأن إنعقاد المنتدى يجدد من قلب أسوان رسالة مصر الداعمة للسلام والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دشن النسخة الأولى من المنتدى فى ديسمبر 2019، ليصبح منبراً إفريقياً فاعلاً لتعزيز التعاون، وتبادل الرؤى، ودعم الحلول لمختلف القضايا والتحديات التى تواجه دول القارة.