شهد سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب، فعاليات تصفيات الموسم الثالث لمسابقة «رواد اللغة العربية» فى الإعراب والصرف للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، والتي أُقيمت اليوم الأربعاء على مستوى معاهد منطقة أسوان الأزهرية بقاعة معهد الإمام " الشعراوي " بأسوان، وذلك بمشاركة طلاب المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية.



وضمت لجنة التحكيم الدكتور هشام عبدالرحيم موسى، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبدالعاطي أحمد، منطقة الأقصر الأزهرية، والأستاذ حسام أبو الفتوح، منطقة الأقصر الأزهرية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالجليل، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، وأحمد عبدالرؤوف، مدير إدارة أسوان، ومصطفى لبيب ، موجه عام اللغة العربية بالمنطقة، والأستاذة أفندية أحمد عبد الله، منسق المبادرة.

منطقة أسوان الأزهرية

وتستهدف المسابقة اكتشاف المواهب اللغوية لدى الطلاب، وصقل قدراتهم في علوم اللغة العربية، وترسيخ مهارات التفكير والتحليل اللغوي لديهم، بما يسهم في إعداد جيل متمكن من لغته، معتز بهويته، وقادر على توظيفها توظيفًا صحيحًا.

وتُقام مسابقة هذا العام تحت شعار التعريف بأحد أعلام اللغة العربية، وهو العالم الجليل الخليل بن أحمد الفراهيدي، تقديرًا لإسهاماته العلمية الرائدة في خدمة اللغة العربية، وما تركه من أثر بارز في علومها، وعلى رأسها علم العَروض.

ومن المقرر اختيار الطلاب المتميزين من بين المشاركين لتمثيل منطقة أسوان الأزهرية على مستوى الأقاليم، وصولًا إلى المنافسة على مستوى الجمهورية، في إطار دعم المواهب الطلابية وتشجيع التميز في اللغة العربية وعلومها.