تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنفذها مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن لإحكام الرقابة والسيطرة على تداول وبيع وتوزيع المنتجات البترولية ، والتصدى لمحاولات الاتجار بها خارج الأطر القانونية وبطرق غير مشروعة .

ضبط كميات كبيرة من السولار فى عدة مواقع

وأسفرت الحملات عن ضبط 3.5 طن سولار داخل 34 جركناً بنطاق مركز نصر النوبة ، وسيارتين مخالفتين ، كما تم ضبط 3.8 طن سولار داخل 122 جركناً بكمين السباعية محملة على سيارتين قادمتين من خارج المحافظة ، كما نجحت الحملات فى ضبط 1.2 طن سولار داخل 6 براميل محملة على سيارة مخالفة ، بالإضافة إلى ضبط 1.2 طن أخرى داخل 38 جركناً بأحد المخازن بنطاق قسم أول أسوان .

جهود متنوعة

المحافظ يشيد بجهود الأجهزة الأمنية فى إحكام الرقابة

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالجهود المتميزة التى تبذلها مديرية أمن أسوان والأجهزة الأمنية فى تكثيف الحملات الرقابية والتعامل الحاسم مع محاولات تهريب وتجميع المنتجات البترولية والاتجار بها بالمخالفة للقانون ، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس اليقظة الأمنية والحرص على حماية مقدرات الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرجال الشرطة على ما يبذلونه من جهود ميدانية متواصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مؤكداً على أهمية إستمرار الحملات المفاجئة وتشديد الرقابة على محطات الوقود ومنافذ تداول المنتجات البترولية بما يضمن إنتظام عمليات التوزيع وتلبية إحتياجات المواطنين والأنشطة الخدمية والإنتاجية.