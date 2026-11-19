تحدثَ كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز والمقرر لها الاثنين 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وقال كرم كردي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، غير مقنع بالمرة تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، والفريق حقق الفوز بصعوبة بالغة في بعض المباريات، بالإضافة إلى فقدانه العديد من النقاط في مباريات الدوري، ولا يوجد استقرار داخل فريق الكرة، على عكس ما هو معتاد في المواسم السابقة.

وتابع: أتوقع فوز بيراميدز على الأهلي في المباراة المقبلة بينهما بالجولة التاسعة، فالأول يسير بشكل مميز هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، وحقق الفوز في جميع مبارياته بمختلف البطولات، ولن يتأثر بعدم وجود ظهير جماهيري له في مواجهة الأحمر القادمة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.