موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت

ويواصل الأهلي تدريباته الجماعية استعدادًا للمواجهة، في إطار البرنامج الفني والبدني الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة.