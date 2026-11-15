أسعار الذهب.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام

تتجه أنظار الراغبين في شراء الذهب ، والمهتمين بالاستثمار في المعدن الأصفر إلى متابعة أحدث الأسعار داخل السوق، في ظل التغير المستمر في مستويات البيع والشراء، وما يمثله الذهب من أهمية باعتباره أحد أبرز أدوات الحفاظ على قيمة المدخرات والتحوط من التقلبات الاقتصادية.

وتختلف أسعار المعدن الأصفر وفقا لدرجة نقاء العيار، حيث تتباين قيمة جرام الذهب من عيار إلى آخر، كما تتغير أسعار الجنيه الذهب والأونصة، وهو ما يجعل متابعة التحديثات اليومية ضرورة أمام المواطنين قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة، وفقا لآخر تحديث، المستويات التالية.

عيار 24 سجل 6,825 جنيها للبيع و6,775 جنيها للشراء.



عيار 21 سجل 5,970 جنيها للبيع و5,930 جنيها للشراء.



عيار 18 سجل 5,115 جنيها للبيع و5,085 جنيها للشراء.



عيار 14 سجل 3,980 جنيها للبيع و3,955 جنيها للشراء.



الجنيه الذهب سجل 47,760 جنيها للبيع و47,440 جنيها للشراء.



الأونصة بالجنيه المصري سجلت 212,215 جنيها للبيع و210,795 جنيها للشراء.



الأونصة بالدولار سجلت 3,874.43 دولار.

أسعار الذهب امس في مصر



العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6,805 جنيهات 6,760 جنيها

عيار 21 5,955 جنيها 5,915 جنيها

عيار 18 5,105 جنيهات 5,070 جنيها

عيار 14 3,970 جنيها 3,945 جنيها

الجنيه الذهب 47,640 جنيها 47,320 جنيها

الأونصة بالجنيه 211,680 جنيها 210,260 جنيها

الأونصة بالدولار 3,874.43 دولارا

ما الفرق بين أعيرة الذهب في السوق؟

ترتبط أسعار الذهب بنسبة نقاء المعدن الأصفر داخل كل جرام، إذ يحدد العيار كمية الذهب الخالص الموجودة في المشغولات، وهو ما ينعكس على قيمتها السعرية واستخداماتها المختلفة، سواء في صناعة الحلي والمجوهرات أو إنتاج السبائك والجنيهات الذهبية.

ويتصدر عيار 21 قائمة الأعيرة الأكثر تداولا في مصر، نظرا لانتشاره الواسع في صناعة المشغولات الذهبية، فضلا عن إقبال المواطنين عليه عند الشراء والبيع، باعتباره من الأعيرة الرئيسية في سوق الصاغة.

أما عيار 24 فيتميز بأعلى نسبة نقاء بين الأعيرة المتداولة، ولذلك يفضله قطاع من المستثمرين والمدخرين عند شراء السبائك الذهبية والاحتفاظ بها لفترات طويلة، بهدف الادخار والحفاظ على قيمة الأموال.

وفي المقابل، يجذب عيار 18 اهتمام الباحثين عن المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، حيث يتيح تنوعا أكبر في الأشكال والموديلات، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة القطع العصرية التي تناسب مختلف الأذواق.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعبر أسعار الذهب المعلنة عن قيمة الجرام الخام وفقا للعيار، ولا تشمل المصنعية والدمغة والرسوم الإضافية التي يتحملها المشتري عند اقتناء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، وهو ما يجعل السعر النهائي للشراء مختلفا عن الأسعار المتداولة.

وتتحدد قيمة المصنعية وفقا لعدة عوامل، من بينها نوع المشغولات والتصميم المستخدم ودقة التصنيع والتفاصيل الفنية، إلى جانب الشركة المنتجة والعلامة التجارية، حيث تختلف تكلفة تصنيع القطع التقليدية عن المشغولات التي تتطلب تصميما أكثر تعقيدا ومجهودا في التنفيذ.

سعر الذهب في مصر

كما قد تضاف تكاليف أخرى عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية، ترتبط بعمليات التصنيع والتغليف والتداول، وتختلف بحسب نوع المنتج والجهة المنتجة له.

ولذلك ينصح المقبلون على شراء الذهب بالاستفسار عن إجمالي التكلفة قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة بصورة منفصلة، مع ضرورة الحصول على فاتورة رسمية تتضمن وزن القطعة وعيارها وسعرها.

كما يفضل التعرف مسبقا على سياسة المحل بشأن إعادة البيع، وقيمة الخصومات التي قد تطبق عند بيع الذهب مرة أخرى، لتحديد التكلفة الفعلية للشراء وتجنب أي اختلافات عند إعادة البيع.