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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شركة الكرة أبرزها.. 3 ملفات مهمة على طاولة اجتماع مجلس إدارة الزمالك

الزمالك
الزمالك
اقسم الرياضي

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص مستقبل القلعة البيضاء، وذلك في إطار استكمال التحركات الإدارية والفنية خلال الفترة الحالية.

ويأتي ملف شركة الكرة على رأس الموضوعات المنتظر مناقشتها خلال الاجتماع، بعد الجلسة التشاورية الأخيرة التي عقدها مجلس الإدارة مع عدد من رموز ونجوم النادي، لمناقشة التصورات والمقترحات الخاصة بإنشاء الشركة، إلى جانب بحث التعديلات المقترحة على شكلها والاساليب.

كما يتطرق الاجتماع إلى إمكانية تعديل موعد الجمعية العمومية للنادي، والمقرر إقامتها سابقًا يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، حيث تدرس الإدارة إمكانية نقلها إلى أحد أيام العطلات، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة والحضور.

وعلى الصعيد الفني، من المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة إمكانية ضم مدرب مساعد جديد إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة معتمد جمال، وذلك في إطار تدعيم الجهاز الفني والاستفادة من عناصر جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه مناقشات مجلس الإدارة بشأن الملفات الثلاثة، في ظل أهميتها وتأثيرها على مستقبل النادي على المستويين الإداري والفني.

الزمالك معتمد جمال حسين لبيب نادي الزمالك شركة الكره

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