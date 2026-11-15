قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط المتهمين باستغلال 12 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
محمود فتح الله: أسباب رحيل العميد شخصية ومستحيل يكون صلاح وراء إقالته والكان أكبر تحدي لـ علي ماهر| حوار
زاهي حواس يقدّم محاضرة كبرى بحضور 1000 مشارك ضمن فعاليات مؤتمر تكنولوجيا المتاحف بالصين .. صور
من دكة كونيا سبور إلى صراع الكبار في مصر.. هل يكتب مصطفى محمد نهاية رحلته الأوروبية؟
قفزة جديدة في سوق الدخان.. ارتفاع أسعار هذا النوع من السجائر
ريمونتادا مثيرة..مصر تهزم إيطاليا وتتأهل لربع نهائي رجال بكأس العالم لسلاح السيف
اتبهدلنا من بعدك يا ميسي إنت ورونالدو.. أول مباراة لـ التانجو والبرتغال بعد اعتزال الدون والبرغوث
طاقم تحكيم مصري لمواجهة ناميبيا والكاميرون في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
امتيازات بالجملة للمرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية .. تعرفي عليها
لا عودة للمفتشين حاليا.. إيران تصعّد انتقاداتها ضد وكالة الطاقة الذرية
فاروق فلوكس: تعبت وشقيت وجاء التكريم ليكلل مشواري.. و"سمعتي باظت بسبب الراقصة والسياسي"| حوار
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة تصل إلى حد الضباب تضرب الطرق خلال 48 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تخيل ده اللي يفرحك.. شيكوبانزا يتوهج مع الزمالك ومنتخب أنجولا

شيكوبانزا
شيكوبانزا
عبدالله هشام

حقق منتخب أنجولا الفوز على منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-0، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل هدفي أنجولا لاعب الزمالك شيكو بانزا في الدقيقة 90+2 وميرو في الدقيقة 90+8 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع منتخب أنجولا رصيده للنقطة 7 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية خلف منتخب مصر بنفس الرصيد، وتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون نقاط.

شيكوبانزا ينقذ منتخب أنجولا

ويواصل شيكوبانزا لتألق بعد موسم جيد خاضه مع الزمالك وكان له دور في تحقيق لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي.

ومع منتخب أنجولا خاض شيكوبانزا 25 مباراة بقميص منتخب بلاده منذ ظهوره الأول عام 2018

وأحرز هدفا وحيدا بقميص أنجولا أمام جنوب السودان بتصفيات أمم إفريقيا ليمنح منتخبه صدارة ترتيب المجموعة على حساب منتخب مصر.

شيكوبانزا يتألق مع الزمالك

ومع الزمالك انضم شيكوبانزا لصفوف أبناء ميت عقبة في صيف 2025 قادما من الدوري البرتغالي وفي موسم 2025- 2026 قدم مع الفارس الأبيض 11 مساهمة منها 6 أهداف و 5 أسيست  

وسجل شيكوبانزا أول أهدافه الرسمية بقميص الزمالك في مرمى فريق فاركو

أحرز في الموسم الحالي بالدوري هدفين إضافة إلى تسجيله هدفا بدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثالثة على النحو التالي:

المركز الأول: مصر – 7 نقاط – فارق أهداف (+10).

المركز الثاني: أنجولا – 7 نقاط – فارق أهداف (+4).

المركز الثالث: مالاوي – 3 نقاط – فارق أهداف (-6).

المركز الرابع: جنوب السودان – دون نقاط – فارق أهداف (-8)

منتخب أنجولا كأس الأمم الأفريقية الزمالك شيكو بانزا أنجولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

ترشيحاتنا

الرأس الأخضر تنتخب رئيسها .. نيفيس يسعى لولاية ثانية وروزا تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد

الرأس الأخضر تنتخب رئيسها .. نيفيس يسعى لولاية ثانية وروزا تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد

برايان بيدفورد: نتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بنهاية اليوم الأحد

برايان بيدفورد: نتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بنهاية اليوم الأحد

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ومنع اتساع الصراع

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ومنع اتساع الصراع

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد