تخيل ده اللي يفرحك.. شيكوبانزا يتوهج مع الزمالك ومنتخب أنجولا

حقق منتخب أنجولا الفوز على منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-0، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وسجل هدفي أنجولا لاعب الزمالك شيكو بانزا في الدقيقة 90+2 وميرو في الدقيقة 90+8 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع منتخب أنجولا رصيده للنقطة 7 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية خلف منتخب مصر بنفس الرصيد، وتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون نقاط.

شيكوبانزا ينقذ منتخب أنجولا

ويواصل شيكوبانزا لتألق بعد موسم جيد خاضه مع الزمالك وكان له دور في تحقيق لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي.

ومع منتخب أنجولا خاض شيكوبانزا 25 مباراة بقميص منتخب بلاده منذ ظهوره الأول عام 2018

وأحرز هدفا وحيدا بقميص أنجولا أمام جنوب السودان بتصفيات أمم إفريقيا ليمنح منتخبه صدارة ترتيب المجموعة على حساب منتخب مصر.

شيكوبانزا يتألق مع الزمالك

ومع الزمالك انضم شيكوبانزا لصفوف أبناء ميت عقبة في صيف 2025 قادما من الدوري البرتغالي وفي موسم 2025- 2026 قدم مع الفارس الأبيض 11 مساهمة منها 6 أهداف و 5 أسيست

وسجل شيكوبانزا أول أهدافه الرسمية بقميص الزمالك في مرمى فريق فاركو

أحرز في الموسم الحالي بالدوري هدفين إضافة إلى تسجيله هدفا بدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثالثة على النحو التالي:

المركز الأول: مصر – 7 نقاط – فارق أهداف (+10).

المركز الثاني: أنجولا – 7 نقاط – فارق أهداف (+4).

المركز الثالث: مالاوي – 3 نقاط – فارق أهداف (-6).

المركز الرابع: جنوب السودان – دون نقاط – فارق أهداف (-8)