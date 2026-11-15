لا عودة للمفتشين حاليا.. إيران تصعّد انتقاداتها ضد وكالة الطاقة الذرية

صعّدت إيران انتقاداتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهمة إياها بالخضوع لنفوذ الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، ومعتبرة أن تقاريرها بشأن البرنامج النووي الإيراني تفتقر إلى الحياد والمصداقية، فيما استبعدت إمكانية عودة مفتشي الوكالة إلى منشآتها النووية في الوقت الراهن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن النفوذ الأمريكي والأوروبي ألحق أضراراً جسيمة بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واتهم بقائي الوكالة بتقديم تقارير أحادية الجانب ومنحازة بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن التوجهات السياسية لبعض مسؤوليها وممارسة واشنطن والعواصم الأوروبية ضغوطاً عليها ألحقت ضرراً بالغاً بمصداقيتها الفنية والدولية.

كما انتقد تسريب تقارير الوكالة إلى وسائل الإعلام الغربية قبل موعد نشرها الرسمي، واصفاً ذلك بأنه خلل هيكلي ومتعمد في إدارة المؤسسة، ومشدداً على ضرورة التعامل بحزم مع هذه الممارسات، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

إيران تستبعد عودة المفتشين حالياً

وفيما يتعلق بمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة السبع باستئناف التعاون مع طهران وعودة المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية، قال بقائي إن هذه المسألة لا يمكن بحثها بمعزل عن التطورات السابقة والظروف التي أعقبت الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح أن الوكالة أقرت بأن الهجمات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية أوجدت ظروفاً غير مسبوقة حالت دون وصول مفتشيها إلى المنشآت النووية، مضيفاً أن على الوكالة تحديد ما إذا كانت تريد العمل باعتبارها مؤسسة فنية مستقلة أم مواصلة نشاطها تحت نفوذ الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

طهران تشكك في جدية واشنطن الدبلوماسية

وفي سياق متصل، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بإفراغ الدبلوماسية والمفاوضات من مضمونها، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل بحذر مع التصريحات الأمريكية بشأن المسار الدبلوماسي.

وأكد بقائي أن ما يهم طهران هو تغيير السلوك الأمريكي وليس تغيير الأشخاص، ملمحاً إلى أن قرار شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران يُتخذ في إسرائيل.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد أعلن في وقت سابق الأحد أن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيظل مفتوحاً إذا وافقت واشنطن على الشروط الإيرانية السبعة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، بينما تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سياسة الضغط الاقتصادي على إيران تحقق نتائج مؤثرة، وتفضل استمرارها على تجديد الضربات العسكرية في المرحلة الحالية.