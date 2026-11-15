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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث "اللجنة المصرية بغزة": التاريخ سيذكر أن مصر لم ولن تتخلى عن أشقائها في قطاع غزة

متحدث "اللجنة المصرية بغزة": التاريخ سيذكر أن مصر لم ولن تتخلى عن أشقائها في قطاع غزة
متحدث "اللجنة المصرية بغزة": التاريخ سيذكر أن مصر لم ولن تتخلى عن أشقائها في قطاع غزة
أ ش أ

أكد المتحدث باسم اللجنة المصرية للإغاثة بغزة، محمد منصور، اليوم /الاحد/ استمرار الجهود المصرية الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، مشددا أن التاريخ سيذكر أن مصر لم ولن تتخلى عن أشقائها في قطاع غزة.

وقال منصور- في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار- "إن اللجنة المصرية مستمرة بالعطاء فى قطاع غزة وتقوم بتقديم كافة الخدمات إلى أبناء القطاع من خلال القوافل التى تحمل على متنها مئات الأطنان من الخيام والمواد الغذائية والأغطية وملابس الأطفال إلى مقرات اللجنة المصرية".

وأضاف أن فرق الطوارئ التابعة للجنة المصرية المنتشرة فى خمس محافظات تواصل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والاستمرار بتشييد خيام العائلات المهترئة.

وتابع: "منذ المنخفض الجوي الأخير نستقبل مناشدات واستغاثات من عائلات فلسطينية تفترش الأرض، فى حين تقوم اللجنة بنقل هذه العائلات مباشرة إلى مخيم 18 الواقع بوسط القطاع.


وأشار إلى أن فرق اللجنة المصرية تقوم بتوزيع مليون رغيف خبز يوميا بالإضافة إلى المياه الصالحة للشرب، وانتشار العيادات الطبية المتنقلة المجانية التى تجوب المخيمات والمناطق المنكوبة التي لا يوجد بها أى مستلزمات طبية.

وأوضح أن الفرق الطبية التابعة للجنة المصرية تقوم أيضا بإنشاء المدارس فى قطاع غزة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، لافتا إلى أن اللجنة تعمل بالشراكة أيضا مع المؤسسات الأممية وأوتشا لتوزيع المساعدات فى كل أنحاء القطاع.

ودعا المتحدث باسم اللجنة المصرية للإغاثة بغزة، دول العالم للنظر إلى الكارثة الإنسانية الحقيقية داخل القطاع.

المتحدث باسم اللجنة المصرية للإغاثة بغزة محمد منصور استمرار الجهود المصرية الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة توفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين

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