الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 533 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "الدفاع الروسية" باعتراض وتدمير 533 مسيرة أوكرانية خلال الليل.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، استهداف سفينة كانت تنقل إلى أوديسا معدات عسكرية مخصصة لتأمين احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.

منشآت البنية التحتية

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه تم استهداف سفينة بحرية من نوع سفن الشحن الجاف في ميناء “تشورنومورسك”، كانت تنقل معدات عسكرية مخصصة لتأمين احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك منشآت البنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ الشحنات العسكرية.