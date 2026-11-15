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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يعلن فتح باب التقدم للدفعة 5 برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
إيمان طلعت

أعلن الجامع الأزهر فتح باب التقدم للالتحاق بالدفعة الخامسة برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، في إطار جهود الأزهر للحفاظ على التراث الإسلامي الأصيل، ورعاية الفنون والثقافة، ونشر فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

شروط التقدم للدفعة الخامسة برواق الخط العربي

وحدد الجامع الأزهر مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالدفعة الجديدة، أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا، واجتياز اختباري القدرات وتحديد المستوى بنجاح، مع السماح لكل متقدم باختيار نوع واحد فقط من الخطوط لدراسته.

وأوضح الجامع الأزهر أن باب التقديم يستمر لمدة 10 أيام فقط من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم التسجيل من خلال الرابط التالي: إضغط هنــــا .

9 أشهر من الدراسة والتدريب على فنون الخط العربي

وتستمر الدراسة برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية لمدة 9 أشهر كاملة، موزعة على ثلاثة مستويات، وفق نظام الخط الواحد المعتمد بالجامع الأزهر، وتعقد الدراسة بنظام الحضور المباشر يومًا واحدًا أسبوعيًا.

وتُقام الدراسة بمقر الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، إلى جانب فروع الرواق في محافظات قنا وأسيوط والغربية والإسكندرية، بما يتيح الفرصة للراغبين في تعلم فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية من مختلف المحافظات.

اختبارات ومشروعات عملية للحصول على الشهادة

ويخضع الدارسون للتقييم في نهاية كل مستوى من خلال اختبار، إلى جانب تقديم مشروع عملي يتمثل في إنجاز لوحة إبداعية، بما يضمن قياس مستوى الدارسين ومدى اكتسابهم المهارات الفنية المطلوبة.

ويحصل الدارس في نهاية الدورة على شهادة إتمام الدراسة، شريطة اجتياز الاختبارات والمشروعات العملية المقررة، والالتزام بنسبة حضور لا تقل عن 70%.

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