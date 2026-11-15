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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تشاد ونيجيريا..آفاق لإنشاء ممر جديد للألياف الضوئية

تشاد ونيجيريا..آفاق لإنشاء ممر جديد للألياف الضوئية
تشاد ونيجيريا..آفاق لإنشاء ممر جديد للألياف الضوئية
أ ش أ

وقع وزير الاتصالات و الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة في جمهورية تشاد "هاليكي شوا محمد" ووزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في جمهورية نيجيريا الاتحادية "بوسون تيجاني" خطاب إبداء اهتمام موجه إلى البنك الدولي، وتهدف هذه الخطوة إلى الحصول على دعم مالي وفني من البنك الدولي لإنشاء رابط عابر للحدود يعتمد على تقنية الألياف الضوئية ويوفر "نظام الوصول المفتوح" بين البلدين.

وذكرت الوكالة التشادية للأنباء والنشر اليوم /الأحد/ أن مراسم التوقيع جرت في الدوحة بقطر، على هامش مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ويتضمن المشروع ربط الشبكة الوطنية الأساسية في نيجيريا بالشبكة الوطنية في تشاد، وذلك في إطار استكمال برنامجي "BRIDGE" في نيجيريا و"CARDIP" في تشاد، ومن شأن هذا المشروع أن يفتح أمام تشاد مسارا جديدا للوصول إلى سعات الإنترنت الدولية عبر الأراضي النيجيرية، وبالنسبة لتشاد، تكتسي هذه البنية التحتية أهمية استراتيجية، إذ ستسهم في تنويع مسارات الاتصال، وتعزيز أمن الشبكات ومرونتها، والمساعدة في خفض تكاليف الإنترنت عالي السرعة.

وإلى جانب البنية التحتية، سيسهم هذا الممر الرقمي في تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية، ودعم الأنشطة الاقتصادية، وتوفير آفاق جديدة للشركات والسكان، كما سيشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز التكامل الرقمي بين منطقتي غرب ووسط إفريقيا.

وكانت أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU PP-26) قد انطلقت الاثنين الماضي (9 نوفمبر الجاري) في عاصمة قطر /الدوحة/ بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري لرسم التوجهات والخطط الاستراتيجية للاتحاد.

يذكر أن برنامج "BRIDGE" في نيجيريا هو مبادرة وطنية كبرى تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وسد الفجوة الرقمية في البلاد، أما CARDIP" في تشاد هو برنامج إقليمي للتكامل الرقمي في وسط إفريقيا وتعمل تشاد على إطلاقه وتنفيذه بدعم من البنك الدولي لتسريع التحول الرقمي وفك العزلة الرقمية عن البلاد.

وزير الاتصالات و الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة في جمهورية تشاد هاليكي شوا محمد وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في جمهورية نيجيريا الاتحادية بوسون تيجاني البنك الدولي

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