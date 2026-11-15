«قوى النواب» تناقش أزمة التأمينات وتدهور معيشة أصحاب المعاشات.. اليوم

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، خلال اجتماعين، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة باستمرار أزمة التأمينات الاجتماعية، وعدم انعكاس التصريحات الرسمية والتعهدات الحكومية أمام البرلمان على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، فضلًا عن المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين من المنظومة.

وتبحث اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد فؤاد، وعلي خليفة، وعبد المنعم إمام، وفاطمة عادل، وهايدي المغاوري، وصافيناز دراج، وأحمد ناصر، ومروة بوريص، وحسام حسن الخشت، بشأن استمرار المشكلات التي تواجه منظومة التأمينات، وما يترتب عليها من تعطيل حقوق المواطنين والإضرار بمصالح أصحاب الأعمال.

كما تتطرق المناقشات إلى مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية، واتساع فجوة التغطية التأمينية، وتدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، إلى جانب المشكلات المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية، وما تسببه من صعوبات في إنهاء الإجراءات والحصول على الخدمات والمستحقات التأمينية.

بحث آليات تطوير المنظومة الإلكترونية

وتركز اللجنة على الوقوف على أسباب استمرار تلك الأزمات، ومدى التزام الجهات المختصة بتنفيذ تعهداتها السابقة أمام البرلمان، مع بحث آليات تطوير المنظومة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية، وتحسين مستوى الخدمات، بما يضمن حصول المواطنين وأصحاب المعاشات على حقوقهم ومستحقاتهم دون تأخير.