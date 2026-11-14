قوى عاملة النواب تبحث أزمة التأمينات الاجتماعية ومشكلات أصحاب المعاشات.. غدا

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن استمرار أزمة التأمينات الاجتماعية، وعدم انعكاس التصريحات الرسمية والتعهدات المقدمة أمام البرلمان على واقع الخدمات.

وما يترتب على ذلك من تعطيل حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأعمال.

مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية

كما تناقش اللجنة مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية، واتساع فجوة التغطية التأمينية، وتدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، إلى جانب المشكلات المتعلقة بالمنظومة الإلكترونية .