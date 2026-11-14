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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تأخيرات في أمستردام ومدريد.. شلل الطيران الأمريكي يمتد إلى أوروبا وآسيا

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
القسم الخارجي

في الوقت الذي لا تزال فيه الرحلات الجوية داخل الولايات المتحدة متأثرة، تشهد بعض المطارات في أوروبا وآسيا أيضاً اضطرابات في الرحلات القادمة من الولايات أو المتجهة إليها.

تأخيرات الرحلات الجوية في أوروبا وآسيا

ففي مطار سخيبول بأمستردام، سُجّلت تأخيرات في رحلات قادمة من فيلادلفيا وأتلانتا، كما المتحدة تأثرت الرحلات المتجهة من ميامي ونيويورك إلى مطار باراخاس في مدريد، بحسب ما أوردته إذاعة "بي بي سي" البريطانية.

وفي مطار شارل ديجول بباريس، أُلغيت رحلات قادمة من دالاس وشيكاغو، بينما شهدت رحلات أخرى تأخيرات.

وفي مطار فرانكفورت، أُلغيت رحلة كانت متجهة إلى أتلانتا في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت جرينتش)، وكذلك رحلة أخرى كانت مقررة في الساعة 10:55 متجهة إلى ديترويت.

أما في مطار إنتشون في سيول بكوريا الجنوبية، فقد سُجّلت تأخيرات في الرحلات القادمة من هونولولو ولوس أنجلوس، كما تشهد الرحلات المغادرة إلى مينيابوليس وسياتل تأخيراً في مواعيدها.

فوضى أمريكية بعد أزمة الطيران

وفي سياق متصل، صرح خبير في شؤون السفر لشبكة CNN بأن عودة جداول الرحلات الجوية إلى طبيعتها ستستغرق على الأرجح "أياماً، لا ساعات"، وذلك في أعقاب تعليق حركة الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة لساعات يوم أمس.

وقال سايمون كالدر، مراسل شؤون السفر في صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، في حديثه مع شبكة CNN: "السفر الجوي عملية معقدة للغاية؛ فإدارة الحركة الجوية تشبه لعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد. يجب أن يسير كل شيء بدقة متناهية، لا سيما في أوقات الذروة".

وأوضح كالدر أن فترة بعد ظهر يوم الجمعة تُعد أكثر أوقات الأسبوع ازدحاماً في المطارات الأمريكية.

وأضاف أن خروج عشرات الآلاف من المقاعد من سوق الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي تسبب في "اضطرابات هائلة".

وتابع قائلاً: "مما لا شك فيه أن هناك أشخاصاً لن يتمكنوا من السفر حتى مطلع الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن بعض المسافرين قد يتخلون تماماً عن فكرة السفر و"يلغون رحلاتهم".

واختتم كالدر حديثه بالقول: "الخبر الجيد نوعاً ما هو أن منتصف نوفمبر -أي قبل ذروة موسم عيد الشكر- لا يمثل ذروة الازدحام القصوى؛ لذا نأمل أن يتمكن المسافرون من الوصول إلى وجهاتهم. لكن الأمر سيستغرق أياماً، وليس ساعات".

تأخيرات في أمستردام ومدريد شلل الطيران الأمريكي الرحلات الجوية داخل الولايات المتحدة مطار سخيبول بأمستردام

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