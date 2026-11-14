بعد أزمة الطيران.. وزير النقل الأمريكي يوجه تحذيرا عاجلا إلى الكونجرس

أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أنه البلاد تحتاج أبراج مراقبة جديدة مشددا على ضرورة الاستثمار في العديد من المطارات في مختلف أنحاء البلاد.



وذكر وزير النقل الأمريكي خلال مؤتمرصحفي مشترك جمع بينه وبين وزير الأمن الداخلي: تمكنا من تحديد المشكلة وقد أصبحت مراكز مراقبة الحركة الجوية ومرافق مراقبة الاقتراب الجوي تعمل الآن.



وأضاف وزير النقل الأمريكي: نأمل أن نبدأ غدا بملاحظة تحسن كبير في حركة الطيران.



وتابع وزير النقل الأمريكي: سنحاول تسيير أكبر عدد ممكن من الرحلات هذه الليلة إذا توافرت الأطقم اللازمة لذلك.



وأمضى الوزير الأمريكي: لم نجر بعد أي حسابات لتقدير التداعيات الاقتصادية لما حدث في قطاع النقل الجوي.



وحذر وزير النقل الأمريكي الكونجرس قائلا : إذا لم يتحرك الكونغرس لتوفير التمويل لنظام الملاحة الجوية فسيكون النظام أقل أمانا.



وواصل وزير النقل الأمريكي: تمكنا من مراجعة ما حدث وتحديد مواضع الخلل ثم إعادة تشغيل النظام.



وختم وزير النقل الأمريكي: ما زلنا نعمل على تفاصيل الخلل الذي حدث اليوم وكيف يمكن تجنبه مستقبلا.

