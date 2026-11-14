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هشام سليمان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إنشاء متحف لمقتنيات السينما المصرية| فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هشام سليمان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إنشاء متحف لمقتنيات السينما المصرية| فيديو

المنتج هشام سليمان مع أوركيد سامي
المنتج هشام سليمان مع أوركيد سامي
تصوير كيرلس صلاح   -  
أوركيد سامي

كشف المنتج هشام سليمان، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، عن فكرة إنشاء متحف يضم أبرز مقتنيات السينما المصرية، موضحًا أن المشروع يستهدف جمع العناصر والأدوات المميزة التي ظهرت في الأفلام السينمائية وتركت أثرًا لدى الجمهور، لتكون جزءًا من ذاكرة الفن المصري وتاريخه.

وأوضح هشام سليمان أن فكرة المتحف تقوم على جمع أهم المقتنيات التي ارتبطت بأحداث الأفلام وكانت تمثل عنصرًا أساسيًا في قصصها ومحورًا رئيسيًا تدور حوله الأحداث، مشيرًا إلى امتلاكه بالفعل بعض المقتنيات التي ظهرت في عدد من الأعمال السينمائية.

وأشار إلى أن من بين هذه المقتنيات العقد الذي ظهر في فيلم «حرب أطاليا»، وكذلك العقد الذي ظهر في فيلم «أفريكانو»، مؤكدًا أن هذه القطع موجودة لديه داخل الشركة، وأنه يسعى إلى جمع أكبر عدد ممكن من العناصر المميزة التي ارتبطت بالأعمال السينمائية.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على الإكسسوارات أو المجوهرات التي ظهرت في الأفلام، بل يمتد إلى مختلف الأدوات والعناصر التي كان لها دور مؤثر في الأحداث، مثل الكاميرات أو أي قطعة كانت تمثل رمزًا داخل العمل الفني، أو ارتبط بها الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير.

وأكد هشام سليمان أن تحويل هذه المقتنيات إلى متحف متخصص في السينما المصرية سيكون خطوة مميزة ومهمة للاهتمام بالفن وتوثيق تاريخه، لافتًا إلى أن وجود مثل هذا المتحف سيسمح للجمهور بالتعرف عن قرب على تفاصيل وأسرار العديد من الأعمال السينمائية التي تركت بصمة في وجدان المشاهدين.

هشام سليمان: السينما المصرية لا تزال قادرة على تقديم أعمال كوميدية مميزة

وفي سياق آخر، تحدث المنتج هشام سليمان عن واقع الأعمال الكوميدية في السينما المصرية، والاختلاف بين الكوميديا في الوقت الحالي والأعمال التي كانت تقدم خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن الإنتاج السينمائي لا يزال يشهد وجود العديد من الأفلام الكوميدية التي تحقق حالة من البهجة والتأثير لدى الجمهور.

وأوضح أنه لا يمكن القول إن إنتاج الأفلام الكوميدية قد تراجع أو اختفى، مشيرًا إلى وجود عدد من الأعمال التي تنتمي إلى اللون الكوميدي، ومن بينها أفلام «برشامة» و«حدوتة» و«الجواهرجي»، إلى جانب العديد من الأفلام الكوميدية الأخرى التي تقدم محتوى مؤثرًا ومبهجًا.

وشدد هشام سليمان على أن الكوميديا ستظل حاضرة بقوة في السينما المصرية، نظرًا لطبيعة الشعب المصري المعروف بخفة ظله وحبه للنكتة والضحك، مؤكدًا أن الشخصية المصرية تمتلك حسًا فكاهيًا مميزًا ينعكس بصورة واضحة على الأعمال الفنية.

وأضاف أن الجمهور المصري يرتبط دائمًا بالأعمال الكوميدية التي تمنحه مساحة من البهجة والترفيه، وهو ما يجعل هذا اللون الفني مستمرًا ومتجددًا، مهما اختلفت طبيعة الموضوعات والأساليب التي تقدمها الأفلام من فترة إلى أخرى.

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي السيطرة على الإنسان؟.. هشام سليمان يجيب

وعن إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في المستقبل، أوضح هشام سليمان أن ذلك غير وارد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يزال هو المسؤول عن توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي وإعطائها التعليمات التي تحدد طبيعة المهام المطلوب تنفيذها.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي، رغم التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده، لا يزال يعتمد على الإنسان في تحديد أهدافه وتوجيه استخداماته، وهو ما يجعل السيطرة البشرية قائمة حتى الآن.

لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمالية تغير هذه المعادلة مستقبلًا، موضحًا أن عدم قدرة الإنسان على تطوير نفسه ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع قد يمنح الذكاء الاصطناعي مساحة أكبر للتأثير والسيطرة في العديد من المجالات.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب من الإنسان العمل على تطوير قدراته ومهاراته باستمرار، حتى يتمكن من مواكبة التحولات التكنولوجية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في تطور الذكاء الاصطناعي، وإنما في قدرة الإنسان على مواكبة هذا التطور وعدم التخلف عنه.


https://youtube.com/shorts/xt26AYPBqiU?si=vQzsxC1Stm9tcKar

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