باحثة بمرصد الأزهر: الابتسامة في وجه الآخرين من أعمال الخير.. وكانت منهج حياة في سيرة النبي

أكدت إسراء الظاهر، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الإسلام وضع منظومة متكاملة من الأخلاق التي تنظم تعامل الإنسان مع الآخرين، وفي مقدمتها الصدق في التجارة، والإحسان داخل الأسرة، ومراعاة حقوق الجيران، والوفاء بالوعود، وتحقيق العدل مع الناس، سواء كانوا معروفين لنا أم لا.

باحثة بمرصد الأزهر: الإسلام وضع منظومة متكاملة من الأخلاق

وقالت إسراء الظاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، موضحة أن العدل يعني إعطاء الآخرين حقوقهم، بينما يفتح الإحسان أبواب الخير ويكون سببًا في زيادة فضل الله على الإنسان.

وأضافت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن حسن التعامل مع الآخرين يبدأ بمراعاة ظروفهم، ومساعدتهم، واختيار الأسلوب الطيب في التواصل معهم، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد مكانة حسن الخلق بقوله: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقًا».

وأوضحت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الأخلاق الحسنة تظهر في كلام الإنسان وأمانته ووفائه وطريقة تعامله مع الجميع، حتى في أبسط التصرفات، ومنها الابتسامة التي قد يستهين البعض بقيمتها، رغم أنها تحمل أثرًا طيبًا في نفوس الآخرين.

واستشهدت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»، مؤكدة أن مقابلة الآخرين بوجه بشوش تشعرهم بالترحيب والتقدير، دون انتظار مصلحة أو اشتراط وجود معرفة سابقة، لافتة إلى أن هذه الأخلاق كانت منهج حياة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.