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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة الطيران الأمريكية توقف جميع عمليات الإقلاع بمطارات البلاد بسبب ظروف استثنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) وقف جميع عمليات إقلاع الطائرات من المطارات في أنحاء الولايات المتحدة، بسبب ما وصفته بـ«ظروف استثنائية واعتبارات تتعلق بالسلامة»، في قرار قد يؤدي إلى اضطراب واسع في حركة الطيران وتعطيل آلاف الرحلات الجوية.

ووفقًا لإشعار وُزّع على شركات الطيران، يتعين على جميع الطائرات المنتظرة للإقلاع «البقاء على الأرض» حتى صدور تعليمات جديدة، بينما ستُجرى معالجة الرحلات الدولية المتجهة بالفعل إلى الولايات المتحدة بصورة فردية.

وأشارت التقارير إلى أن القرار يرتبط بعطل في الاتصالات يؤثر على الترددات المستخدمة في نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي، دون الكشف حتى الآن عن موعد استئناف عمليات الإقلاع.

ولم تُعلن السلطات الأمريكية بعد عن حجم الرحلات المتأثرة بالقرار، الذي قد يمتد تأثيره إلى الرحلات الدولية من وإلى الولايات المتحدة، بما فيها الرحلات المتجهة إلى إسرائيل.

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