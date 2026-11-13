وشك حلو يا فندم.. لميس الحديدي تمازح وزير الري بعد هدفي مصر الأُوَل في مالاوي

شهدت مداخلة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أجواءً من المزاح والدعابة؛ بعدما تزامن حديثهما على الهواء مع تسجيل منتخب مصر هدفين في شباك منتخب مالاوي.

هدفان خلال مداخلة وزير الري مع لميس الحديدي

ومازحت لميس الحديدي وزير الري قائلة: «وشك حلو يا فندم»، بعدما أخبرها بأنه يتابع المباراة من داخل الاستاد، وذلك عقب إحراز المنتخب الوطني هدفه الثاني.

وأوضحت مقدمة برنامج «الصورة» أن وزير الري أخبرها في بداية المداخلة بأنه كان يعتقد أنها تستضيفه للتعليق على المباراة، قبل أن تفاجئه بإعلان تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر، والذي أحرزه عمر مرموش.

وتبادل الحديدي وسويلم التهاني عقب الهدف، فيما اعتذرت له الإعلامية مازحة عن إخراجه من أجواء المباراة، مؤكدة أنها ستتصل به خلال كل مباراة، بعدما تزامنت مكالمتهما مع تسجيل هدفين لمنتخب مصر، ليرد الوزير قائلًا: «لأ خالص»، وسط أجواء من الدعابة والبهجة خلال المداخلة.

منتخب مصر يهزم مالاوي بخماسية

انتهت مباراة منتخب مصر أمام مالاوي بفوز الفراعنة بـ 5 أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

سجل أهداف المنتخب، كل من ناصر ماهر، وعمر مرموش، ومحمد هاني، ومحمد صلاح (هدفان).