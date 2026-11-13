القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

تترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة، وسط اهتمام كبير بمعرفة القنوات الناقلة وموعد المباراة والتشكيل المتوقع للمنتخب الوطني.

ويخوض المنتخب المصري المباراة بقيادة المدير الفني علي ماهر، الذي يستعد لتسجيل ظهوره الأول على رأس القيادة الفنية للفراعنة، ويأمل في تحقيق بداية قوية تمنح الجماهير الثقة في المرحلة المقبلة، خاصة مع إقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي ووسط مساندة جماهيرية منتظرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

يمكن للجماهير المصرية والعربية متابعة مباراة منتخب مصر أمام مالاوي عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في المنطقة العربية.

ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD، التي تنقل أحداث المواجهة مباشرة من استاد القاهرة الدولي.

معلق مباراة مصر ومالاوي اليوم

أسندت شبكة قنوات beIN Sports مهمة التعليق على مباراة مصر ومالاوي إلى المعلق الرياضي علي محمد علي، وذلك عبر قناة beIN Sports 2 HD.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر ومالاوي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2026-2027، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني علي ماهر على مجموعة من أبرز العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الوطني، وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش، هيثم حسن، محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

يدخل منتخب مصر المواجهة وهو في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويا مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة قبل المواجهة كالتالي.

1. منتخب مصر: 4 نقاط من مباراتين.

2. منتخب أنجولا: 4 نقاط من مباراتين.

3. منتخب مالاوي: 3 نقاط من مباراتين.

4. منتخب جنوب السودان: دون نقاط من مباراتين.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية.

استعدادات منتخب مصر لمواجهة مالاوي

يدخل الفراعنة اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن المباراة تمثل الاختبار الأول للمدير الفني علي ماهر، الذي يسعى إلى إثبات قدراته الفنية وتقديم أداء قوي يليق بطموحات الجماهير المصرية.

ويعتمد الجهاز الفني على مجموعة من النجوم أصحاب الخبرات والإمكانات الهجومية، وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد مصطفى زيزو، إلى جانب عدد من العناصر الأساسية التي يعول عليها المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في حسابات المجموعة الثانية، إذ يمنح الفوز المنتخب الوطني فرصة لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددا في مباراة الإياب ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات، يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، على استاد بينجو الدولي في مالاوي.