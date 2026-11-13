محافظ بورسعيد يزور دار تحسين الصحة ويقضي جانبًا من عطلته الأسبوعية مع الأطفال

حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على قضاء جانب من العطلة الأسبوعية مع الأطفال الأيتام بدار تحسين الصحة بحي المناخ، في زيارة إنسانية استهدفت إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأطفال، والاطمئنان على أحوالهم ومستوى الرعاية المقدمة لهم

وقت للمحبة والاهتمام..

المحافظ يدير حوارٱ مع نزلاء دار تحسين الصحة

جاءت الزيارة بحضور الأستاذ السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، ومسؤولي حي المناخ





وخلال الزيارة، التقى المحافظ بالأطفال وحرص على التحدث معهم والاستماع إليهم والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، كما اطمأن على توافر مختلف أوجه الرعاية والخدمات المقدمة داخل الدار، والتأكد من توفير سبل الراحة والمعيشة الملائمة لهم، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية للأطفال، إلى جانب تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يهيئ لهم بيئة آمنة ومستقرة

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأطفال، ومتابعة احتياجاتهم بصورة دورية، والعمل على توفير كل ما يلزم لضمان تمتعهم بحياة كريمة

مشددًا على أن رعاية الأطفال الأيتام مسؤولية مجتمعية وإنسانية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وأن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة دور الرعاية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لنزلائها