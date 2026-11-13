قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الدقهلية: منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد في مخبز المحافظة
محمد عبد المنعم يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثانية أمام مالاوي ومباراة نيس ضد باريس
الصين تحذر واشنطن من إساءة استخدام الرقابة على الصادرات وتشديد قيود تصدير الرقائق الإلكترونية
تصفيات أمم أفريقيا| التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة جزر القمر والكونغو
كيف يمثل التنسيق المصري السعودي حائط صد أمام تهديدات الأمن القومي العربي؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح
زامبيا تتعادل مع بوروندي في تصفيات أمم إفريقيا 2027
كيف تستغل جماعة الإخوان العمل الخيري والدعوي للتغلغل وجمع التبرعات في أوروبا؟.. خبير يوضح
الاستثمار: الشركات الأجنبية في مصر تعتمد على الموردين المحليين في توفير 63.6% من مدخلات الإنتاج
«دولة التلاوة» يفتح أبواب النجومية أمام القراء الشباب.. 25 ألف متسابق في الموسم الثاني وخطة لرعاية المواهب
عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 أمام المغرب في تصفيات أوناف
مصرع شاب وإصابة 2 من أصدقائه في حـادث تصادم بشبين القناطر
أذكار المساء بعد أذان المغرب.. حصن نفسك بـ10 أذكار نبوية واحرص على ترديدها يوميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يزور دار تحسين الصحة ويقضي جانبًا من عطلته الأسبوعية مع الأطفال

وقت للمحبة والاهتمام.. المحافظ يدير حوارٱ مع نزلاء دار تحسين الصحة
وقت للمحبة والاهتمام.. المحافظ يدير حوارٱ مع نزلاء دار تحسين الصحة
محمد الغزاوى

حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على قضاء جانب من العطلة الأسبوعية مع الأطفال الأيتام بدار تحسين الصحة بحي المناخ، في زيارة إنسانية استهدفت إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأطفال، والاطمئنان على أحوالهم ومستوى الرعاية المقدمة لهم

وقت للمحبة والاهتمام..
المحافظ يدير حوارٱ مع نزلاء دار تحسين الصحة

جاءت الزيارة بحضور الأستاذ السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، ومسؤولي حي المناخ



وخلال الزيارة، التقى المحافظ بالأطفال وحرص على التحدث معهم والاستماع إليهم والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، كما اطمأن على توافر مختلف أوجه الرعاية والخدمات المقدمة داخل الدار، والتأكد من توفير سبل الراحة والمعيشة الملائمة لهم، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية للأطفال، إلى جانب تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يهيئ لهم بيئة آمنة ومستقرة

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأطفال، ومتابعة احتياجاتهم بصورة دورية، والعمل على توفير كل ما يلزم لضمان تمتعهم بحياة كريمة

مشددًا على أن رعاية الأطفال الأيتام مسؤولية مجتمعية وإنسانية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وأن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة دور الرعاية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لنزلائها

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد تحسين الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل.. وموعد بدء فصل الشتاء رسميًا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

التدخين

دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

فوائد الفول

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول بوجبة الإفطار ؟

الشعر

عايزة شعرك يطول بسرعة؟.. 7 خطوات تساعدك على تحقيق الحلم

بالصور

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد