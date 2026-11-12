طالب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد اهالي محافظة بورسعيد بضرورة المحافظة على سلامتهم مؤكد ان أول أكسيد الكربون قاتل صامت مشدد على ضرورة الانتباه لإجراءات الوقاية مع دخول الشتاء!

وشدد محافظ بورسعيد على ان غاز أول أكسيد الكربون غاز سام عديم اللون والرائحة، ما يجعله خطرًا يصعب اكتشافه دون اتخاذ إجراءات الوقاية.

وأوضح محافظ بورسعيد ان أعراض التعرض له تشمل الصداع والدوخة والغثيان والتشوش، وقد تتطور الحالة سريعًا إلى فقدان الوعي.

وقال محافظ بورسعيد احرص على التأكد من سلامة مدخنة السخان وخروج نواتج الاحتراق إلى الخارج بصورة آمنة.

وحذر محافظ بورسعيد من سد فتحات التهوية أو الهوايات، واسمح بتجدد الهواء داخل المنزل، ولا تعبث بتوصيلات أو مهمات الغاز الطبيعي.

محافظ بورسعيد..سلامة أسرتك تبدأ بالوقاية.. لا تسد فتحات التهوية، ولا تستهِن بمخاطر أول أكسيد الكربون

ولفت محافظ بورسعيد انه مع دخول فصل الشتاء وزيادة الاعتماد على سخانات المياه وأجهزة الغاز، تبرز أهمية الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل، لتجنب مخاطر غاز أول أكسيد الكربون، المعروف بـ«القاتل الصامت»، نظرًا لكونه غازًا سامًا لا لون له ولا رائحة، وقد يتسبب التعرض له في مضاعفات خطيرة تهدد حياة أفراد الأسرة.

واكد محافظ بورسعيد على أهمية التأكد من سلامة مدخنة السخان وكفاءة تصريف نواتج الاحتراق إلى الخارج، مع ضرورة توفير مسار لدخول الهواء المتجدد وعدم إغلاق فتحات التهوية، فضلًا عن عدم إجراء أي تعديلات أو العبث بمهمات الغاز الطبيعي، والرجوع إلى المختصين عند الحاجة إلى الفحص أو الصيانة.