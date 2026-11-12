قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار في واشنطن.. 4 مصابين قرب البيت الأبيض
مدرب دنماركي وصلاحيات معلقة.. 3 أزمات تهدد مشروع حسام الزناتي في الزمالك
الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن
مُبادرة الرعاية الذاتية .. عبلة الألفي: زواج الأقارب السبب الأول للأمراض النادرة
نشرة المرأة والمنوعات | علامات مبكرة للألتهاب الرئوي .. أنواع من الأدوية خطر تناولها مع الشاي .. فوائد أوراق الغار الصحية
أخبار السيارات | لينك آند كو 900L تشبه رنج روفر .. بي واي دي تنتج سيارتها رقم 19 مليون.. أسعار 5 عربيات ميني فان 2027
نافي بيلاي لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: نعم ارتكبتم إبادة جماعية بحق الشعب في غزة
الإمام الأكبر يعقد اجتماعا طارئا ويقرر تشكيل «لجنة النهوض بالأزهر».. 8 قرارات لتطوير العمل وإعداد 10 كوادر شابة بكل قطاع
قبل انطلاق موسم القصب.. الفلاحون يطالبون وزير التموين بزيادة سعر التوريد
عقوبات تنتظر من يقوم بالكتابة على العملات الورقية.. القانون يُحدّد الغرامة
لا نحتاج لصفقة مع إيران.. ترامب يوجه رسالة عاجلة لنائبه
بينهم فانس وروبيو.. أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة أمريكا في 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: الارتقاء بالمظهر الحضاري للميادين والمناطق الحيوية

نسب التنفيذ تصل إلى 85% بأرض النجيلة و50% بميدان المنشية
نسب التنفيذ تصل إلى 85% بأرض النجيلة و50% بميدان المنشية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية بحي الشرق، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المنشية، إلى جانب متابعة مستجدات أعمال تطوير منطقة أرض النجيلة، للوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، والتأكد من سير الأعمال وفق المخطط المحدد.

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

 ميدان المنشية.. 50% نسبة التنفيذ وخطة تطوير جمالي متكاملة

وتفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المنشية، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 50%، مؤكدا أهمية تطوير الميدان باعتباره أحد أهم الميادين الحيوية بالمحافظة، نظرًا لموقعه المتميز ودوره في الربط بين محاور الحركة والانتقال إلى معدية بورفؤاد، وما يشهده من حركة مستمرة للمواطنين والسيارات.

واطلع المحافظ على خطة التطوير التي تتضمن تنفيذ أعمال اللاند سكيب والتنسيق الجمالي، وإنشاء نافورة راقصة وشلالات، وتركيب إضاءات جمالية، ورفع كفاءة الأعمدة المحيطة بالميدان، بما يسهم في إضفاء طابع حضاري وجمالي مميز على المنطقة.

كما تشمل الأعمال توسعة ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالميدان، لتحقيق السيولة المرورية وانسيابية حركة السيارات، بما يتناسب مع الأهمية الحيوية للميدان وارتباطه بمحاور الوصول إلى معدية بورفؤاد.

 أرض النجيلة.. 85% نسبة التنفيذ واقتراب موعد الافتتاح

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون مستجدات أعمال تطوير منطقة أرض النجيلة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 85%، مع استمرار تنفيذ الأعمال المتبقية تمهيدًا لافتتاحها خلال احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من اللمسات النهائية، وتكثيف معدلات العمل، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن ظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق.

 توجيهات المحافظ.. سرعة التنفيذ وتحقيق نقلة حضارية متكاملة

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ بالمشروعين، والالتزام بالمواصفات الفنية المحددة والبرنامج الزمني، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق أفضل استفادة من مشروعات التطوير.

وأكد المحافظ أهمية الارتقاء بالمظهر الحضاري للميادين والمناطق الحيوية، وتحقيق التكامل بين أعمال التطوير الجمالي ورفع كفاءة الطرق، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة الميادين والمناطق الحيوية، وتحسين الصورة البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يواكب جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد ميدان المنشية ارض النجيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

مروة العقروبي

مروة العقروبي : معرض «بميزان» يعيد اكتشاف جماليات الخط العربي ويقدم تراثه للأجيال الجديدة بتجربة تفاعلية

«نحت العمر» يمثل السينما المصرية في المسابقة الرسمية لمهرجان خريبكة الدولي للفيلم الوثائقي بالمغرب

«نحت العمر» يمثل السينما المصرية في المسابقة الرسمية لمهرجان خريبكة الدولي للفيلم الوثائقي بالمغرب

صبري فواز

هشتغل تاجر مواشي.. صبري فواز يثير الجدل بمنشور مفاجئ عن اعتزال الفن

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد