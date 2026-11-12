محافظ بورسعيد: الارتقاء بالمظهر الحضاري للميادين والمناطق الحيوية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية بحي الشرق، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المنشية، إلى جانب متابعة مستجدات أعمال تطوير منطقة أرض النجيلة، للوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، والتأكد من سير الأعمال وفق المخطط المحدد.

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

ميدان المنشية.. 50% نسبة التنفيذ وخطة تطوير جمالي متكاملة

وتفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المنشية، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 50%، مؤكدا أهمية تطوير الميدان باعتباره أحد أهم الميادين الحيوية بالمحافظة، نظرًا لموقعه المتميز ودوره في الربط بين محاور الحركة والانتقال إلى معدية بورفؤاد، وما يشهده من حركة مستمرة للمواطنين والسيارات.

واطلع المحافظ على خطة التطوير التي تتضمن تنفيذ أعمال اللاند سكيب والتنسيق الجمالي، وإنشاء نافورة راقصة وشلالات، وتركيب إضاءات جمالية، ورفع كفاءة الأعمدة المحيطة بالميدان، بما يسهم في إضفاء طابع حضاري وجمالي مميز على المنطقة.

كما تشمل الأعمال توسعة ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالميدان، لتحقيق السيولة المرورية وانسيابية حركة السيارات، بما يتناسب مع الأهمية الحيوية للميدان وارتباطه بمحاور الوصول إلى معدية بورفؤاد.

أرض النجيلة.. 85% نسبة التنفيذ واقتراب موعد الافتتاح

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون مستجدات أعمال تطوير منطقة أرض النجيلة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 85%، مع استمرار تنفيذ الأعمال المتبقية تمهيدًا لافتتاحها خلال احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من اللمسات النهائية، وتكثيف معدلات العمل، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن ظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق.

توجيهات المحافظ.. سرعة التنفيذ وتحقيق نقلة حضارية متكاملة

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ بالمشروعين، والالتزام بالمواصفات الفنية المحددة والبرنامج الزمني، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق أفضل استفادة من مشروعات التطوير.

وأكد المحافظ أهمية الارتقاء بالمظهر الحضاري للميادين والمناطق الحيوية، وتحقيق التكامل بين أعمال التطوير الجمالي ورفع كفاءة الطرق، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة الميادين والمناطق الحيوية، وتحسين الصورة البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يواكب جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة.