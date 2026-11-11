هندسة بورسعيد تفتح آفاق المستقبل في مؤتمرها الدولي السادس «رؤى مدن المستقبل 2026»

انطلقت فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي السادس «رؤى مدن المستقبل 2026» (VFC 2026)، والذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة بورسعيد بالتعاون مع شركة «آرك سبيس» (ARCH SPACE) وشركائها الأكاديميين، تحت عنوان:

«المدن المستدامة في عصر الذكاء الاصطناعي»

Sustainable Cities in the AI Era

جاء ذلك في إطار استراتيجية جامعة بورسعيد لدعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي والانفتاح على التجارب والخبرات الدولية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد





رئيس الجامعة: البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ركيزتان أساسيتان لصناعة مدن المستقبل

ويأتي انعقاد المؤتمر تأكيدًا على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، واستشراف مستقبل العمارة والتخطيط العمراني في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ودورها في بناء مجتمعات عمرانية أكثر ذكاءً واستدامة.



وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد في كلمة وجها للمشاركين في المؤتمر، أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي يعكس حرص الجامعة على ترسيخ مكانتها العلمية والبحثية، وتعزيز حضورها في المحافل الأكاديمية الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية.



وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى أن البحث العلمي والابتكار التكنولوجي يمثلان ركيزتين أساسيتين لصناعة مدن المستقبل، وأن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمارة والتخطيط العمراني أصبح ضرورة لمواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. كما أكد استمرار الجامعة في دعم المؤتمرات العلمية والشراكات الأكاديمية التي تسهم في تحويل الأفكار والأبحاث إلى حلول تطبيقية تخدم المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكلية الهندسة واللجنة المنظمة وجميع الشركاء الأكاديميين على جهودهم في الإعداد لهذا الحدث العلمي الدولي، متمنيًا للمؤتمر تحقيق أهدافه والخروج بتوصيات علمية وتطبيقية تسهم في تطوير الفكر الهندسي والعمراني.



وجاء افتتاح المؤتمر يوم برئاسة الأستاذ الدكتور طه إبراهيم فراج، عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر، وبإشراف علمي من الأستاذة الدكتورة نجلاء علي مجاهد، رئيس قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وبإدارة تنفيذية من الأستاذ الدكتور المساعد أحمد هارون، رئيس قسم العمارة الخضراء بجامعة هليوبوليس والمدير التنفيذي للمؤتمر.

وتشرف المؤتمر بحضور الأستاذة الدكتورة هبة عبد العاطي، رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات فرع بورسعيد، الذي استضاف فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمقر المعهد بكلية الهندسة ببورفؤاد.

كما شهدت مراسم الافتتاح حضورًا مميزًا لقيادات جامعة بورسعيد، يتقدمهم السادة نواب رئيس الجامعة ومستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي، إلى جانب وكلاء كلية الهندسة ورؤساء الأقسام العلمية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والخبراء من مصر ومختلف دول العالم، من خلال مجموعة من المحاضرات الرئيسية والجلسات البحثية وورش العمل المتخصصة، التي تناقش أحدث التوجهات العلمية والتطبيقية في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تطوير العمارة والتخطيط العمراني، واستعراض الحلول المبتكرة لتحديات المدن المعاصرة.



ويعكس تنظيم هذا المؤتمر حرص كلية الهندسة بجامعة بورسعيد على تعزيز دورها العلمي والبحثي، ومواكبة التطورات العالمية في المجالات الهندسية والتكنولوجية، وتوفير منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم الابتكار ويعزز فرص التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، ويسهم في رسم رؤى علمية وعملية لمدن المستقبل الأكثر ذكاءً واستدامة.

