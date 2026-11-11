محافظ بورسعيد يبحث سبل دعم وتعزيز الحركه التجاريه

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، الأستاذ محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد والسكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والغرفة التجارية، وبحث سبل دعم الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظة

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن التجاري والاقتصادي ببورسعيد ، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية، ودعم التجار والمستثمرين، وتهيئة المناخ الملائم للتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على استمرار التواصل والتنسيق مع الغرفة التجارية، باعتبارها أحد الكيانات المهمة الداعمة للحركة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع التجاري لتحقيق المصالح المشتركة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مكانة بورسعيد التجارية والاستثمارية