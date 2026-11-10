التفاصيل الكاملة لواقعة عقار بورسعيد المنهار تكشفها معاينة النيابة الإدارية

كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية ، بشأن حادث الانهيار الجزئي لعقار بنطاق حي "الشرق" بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع مواطنينِ اثنين وإصابة طفلة بإصاباتٍ بالغة؛ ان النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الأول باشرت تحقيقاتٍ عاجلة في الواقعة، بإشراف المستشار محمد نور الدين مدير النيابة.



وأوضح المستشار محمد سمير انه في هذا الإطار، انتقل يوم الاثنين الموافق ٩ نوفمبر الجاري، فريقٌ من النيابة برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، وأحمد المغرب وكيل النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وذلك برفقة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان محافظة بورسعيد، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة تنظيم المباني بحي الشرق.





وقد أسفرت المعاينة عن أن العقار الكائن بتقاطع شارعي "عزمي" و"أحمد ماهر" بحي الشرق ببورسعيد، مكونٌ من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وتبين أنه حدث انهيارٌ جزئيّ بامتداد العقار من الداخل، بدءاً من السطح وحتى الطابق الأرضي؛ مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفلة من قاطني العقار.



كما تبين لفريق التحقيقات من واقع المراجعة المستندية لملف العقار أنه مبنى قديم ولم يصدر له ترخيصٌ بالبناء، وصدرت له سابقاً قراراتٌ تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتاً، كما تبين تحرير محضرٍ رسمي ضد ملاك العقار لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة من الجهة الإدارية.

تكليف سكرتير عام بورسعيد بتشكيل لجنة لفحص وقائع القضية

هذا وقد استمعت النيابة لأقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار، ووالد الطفلة المصابة، كما سألت كلاً من: مدير تنظيم المباني بحي الشرق، ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.





وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة؛ لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل ومحدد به المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.



واكد المستشار المتحدث باسم النيابة الإدارية انه جارٍ استكمال التحقيقات.

