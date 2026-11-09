محافظ بورسعيد يواصل «قطار الخير» .. استجابات لمطالب المواطنين ومساعدات إنسانية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،اليوم، لقاءً جديدًا مع عدد من المواطنين، لمناقشة مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات، وبحث سبل الاستجابة لها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم، وذلك في ضوء نهج المحافظة القائم على التواصل الفعال مع المواطنين ووضع احتياجاتهم على رأس أولويات العمل التنفيذي.

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير احتياجات الحالات الأولى بالرعاية و يقدم مساعدات مالية وغذائية ولحوم وبطاطين..

جاء اللقاء بحضور رشا الحمامي، مدير مركز التكنولوجيا لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجهات المختصة، حيث تنوعت مطالب المواطنين ما بين ملفات بقطاعات التأمينات الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم، وحرص المحافظ على بحث كل حالة على حدة، وتوجيه الجهات المعنية بدراسة المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق الاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين.

وفي إطار المبادرات الإنسانية التي يحرص محافظ بورسعيد على تقديمها خلال لقاءات المواطنين، سلّم سيادته مساعدات مالية وغذائية ولحومًا لعدد من الحالات المستحقة، كما وجّه بتخصيص إحدى الباكيات بسوق العصر لأحد المواطنين، لتكون مصدر رزق يعينه على توفير احتياجات أسرته، فضلًا عن توجيهاته بصرف عدد من المفروشات المنزلية والبطاطين للحالات الأولى بالرعاية، تخفيفًا عنهم ومساندةً لهم في مواجهة متطلبات الحياة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار عقد اللقاءات الفردية والجماهيرية مع المواطنين، انطلاقًا من حرص المحافظة على فتح قنوات التواصل المباشر معهم، والعمل على حل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم في إطار الإمكانيات المتاحة، مشددًا على أن خدمة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي. كما أكد على أن الراغبين في لقاء سيادته ضرورة التوجه بطلباتهم إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مع إرفاق المستندات الداعمة لكل طلب، لضمان دراسته بصورة دقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه