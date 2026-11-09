قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى.. أدعية الرزق والمغفرة واستقبال الشهر الجديد
في سيبيريا.. خصلة شعر تكشف استخدام القنب لأغراض نفسية قبل 2800 عام
ترامب: إيران انتهت عسكريا فعليا لقد قُطـ عـت رأسها ونبحث عن حل للنووي
ترامب: بايدن أنفق مليارات الدولارات على أوكرانيا بصورة لا تصدق دون مقابل لأمريكا
ماكرون يرحب بترشح أسطورة الجودو تيدي رينر لانتخابات رئاسة فرنسا 2027
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت
قرارات بإخلاء السكان وإزالة.. التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار بورسعيد
التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه السعودية
حقيقة وجود مفاوضات من العراق والأردن للتعاقد مع حسام حسن
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
8 اتهامات تهدد هيجسيث.. وزير دفاع أمريكا أمام الكونجرس تمهيدا لعزله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يواصل «قطار الخير» .. استجابات لمطالب المواطنين ومساعدات إنسانية

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير احتياجات الحالات الأولى بالرعاية و يقدم مساعدات مالية وغذائية ولحوم وبطاطين..
محافظ بورسعيد يوجه بتوفير احتياجات الحالات الأولى بالرعاية و يقدم مساعدات مالية وغذائية ولحوم وبطاطين..
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،اليوم، لقاءً جديدًا مع عدد من المواطنين، لمناقشة مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات، وبحث سبل الاستجابة لها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم، وذلك في ضوء نهج المحافظة القائم على التواصل الفعال مع المواطنين ووضع احتياجاتهم على رأس أولويات العمل التنفيذي.

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير احتياجات الحالات الأولى بالرعاية و يقدم مساعدات مالية وغذائية ولحوم وبطاطين..

جاء اللقاء بحضور رشا الحمامي، مدير مركز التكنولوجيا لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجهات المختصة، حيث تنوعت مطالب المواطنين ما بين ملفات بقطاعات التأمينات الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم، وحرص المحافظ على بحث كل حالة على حدة، وتوجيه الجهات المعنية بدراسة المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق الاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين.

وفي إطار المبادرات الإنسانية التي يحرص محافظ بورسعيد على تقديمها خلال لقاءات المواطنين، سلّم سيادته مساعدات مالية وغذائية ولحومًا لعدد من الحالات المستحقة، كما وجّه بتخصيص إحدى الباكيات بسوق العصر لأحد المواطنين، لتكون مصدر رزق يعينه على توفير احتياجات أسرته، فضلًا عن توجيهاته بصرف عدد من المفروشات المنزلية والبطاطين للحالات الأولى بالرعاية، تخفيفًا عنهم ومساندةً لهم في مواجهة متطلبات الحياة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار عقد اللقاءات الفردية والجماهيرية مع المواطنين، انطلاقًا من حرص المحافظة على فتح قنوات التواصل المباشر معهم، والعمل على حل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم في إطار الإمكانيات المتاحة، مشددًا على أن خدمة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي. كما أكد على أن  الراغبين في لقاء سيادته ضرورة التوجه بطلباتهم إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مع إرفاق المستندات الداعمة لكل طلب، لضمان دراسته بصورة دقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد لقاء المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

النائبة أسماء الجمال

برلمانية تطالب بسرعة التحقيق في حادث قطار العياط ومراجعة إجراءات السلامة بالسكك الحديدية

التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح على طاولة البرلمان.. النواب يطالبون بتيسيرات حقيقية ورسوم عادلة لإنهاء معاناة المواطنين وتقنين أوضاع العقارات

سحر طلعت مصطفى

سحر طلعت مصطفى: شرق آسيا أسواق واعدة أمام السياحة المصرية

بالصور

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد