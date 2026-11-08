رئيس مياه القناة يفاجئ محطات بورسعيد في جولة ليلية لمتابعة انتظام الخدمة

فاجا المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، محطة رفع الصرف الصحي 4D بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستوى الأداء الفني والتشغيلي والوقوف على مدى جاهزية المحطة وانتظام العمل خلال الفترة المسائية.

رئيس مياه القناة بيفاجى محطات بورسعيد في جولة ليلية لمتابعة انتظام الخدمة

وقال المهندس أحمد التراس، ان الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ 40 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم عددًا من المناطق بأحياء العرب والشرق والمناخ، حيث تابع رئيس الشركة مختلف مكونات المحطة ومنظومة التشغيل، واطلع على كفاءة المولدات والطلمبات والمصافي الميكانيكية، وموقف أعمال الصيانة الدورية، إلى جانب مراجعة سجلات التشغيل ومعدلات الأداء، مؤكدًا أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية، والتأكد من الجاهزية الفنية للمعدات، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن استمرارية التشغيل والحفاظ على الأصول وإطالة عمرها الافتراضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

، أن المتابعة الميدانية، بما في ذلك الجولات الليلية، تمثل أحد المحاور الرئيسية لتقييم الأداء والوقوف على التحديات الفعلية بمواقع العمل خلال مختلف فترات التشغيل، مشددًا على ضرورة التعامل الاستباقي مع الملاحظات الفنية، وتحديد أولويات الصيانة والتطوير وفقًا لاحتياجات التشغيل، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي وضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين.