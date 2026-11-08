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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة شخصين وإصابة رضيعة.. ننشر أسماء ضحايا انهيار جزء من عقار بحي الشرق في بورسعيد

وفاة شخصين وإصابة رضيعة.. ننشر أسماء ضحايا انهيار جزء من عقار بحي الشرق في بورسعيد
وفاة شخصين وإصابة رضيعة.. ننشر أسماء ضحايا انهيار جزء من عقار بحي الشرق في بورسعيد
محمد الغزاوى

استقبل مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد جثماني شخصين ومصابة، إثر انهيار جزء من منزل بمنطقة باب 20 بنطاق حي الشرق، حيث أسفر الحادث عن وفاة عامل وسيدة مسنة، وإصابة رضيعة تبلغ من العمر شهرًا ونصف الشهر.


 

وفاة شخصين وإصابة رضيعة.. ننشر أسماء ضحايا انهيار جزء من عقار بحي الشرق في بورسعيد

وكشفت البيانات الأولية أسماء المتوفين، وهما عثمان فتوح عثمان، 33 سنة، وسيدة مجهولة الاسم تبلغ من العمر 75 سنة، كما استقبل المستشفى الطفلة فريدة محمد المهدي، البالغة من العمر شهرًا ونصف الشهر، مصابة بكدمات نتيجة الحادث.


كانت قوات الحماية المدنية ببورسعيد انتقلت إلى موقع الانهيار، ونجحت في انتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وسط جهود مكثفة للتعامل مع تداعيات الحادث.

بورسعيد عقار بورسعيد محافظة بورسعيد الحماية المدنية

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