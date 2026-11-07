في ثوب حضاري جديد.. محافظ بورسعيد يفتتح شارع "أوجيني "بعد تطويره ورفع كفاءته بحي الشرق

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، شارع أوجيني بحي الشرق، عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالشوارع والمحاور الرئيسية وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بمختلف أحياء المدينة.

رافقه خلالها المهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ، والدكتور اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

إنشاء موقف سيارات بأرضيات إنترلوك وتركيب بوكسات ديكورية مخصصة للإعلانات بما يحقق مظهر جمالي متكامل

وشملت أعمال تطوير شارع أوجيني تركيب أعمدة إنارة ديكورية، واستخدام حجر البازلت، إلى جانب تنفيذ بلوعات لصرف مياه الأمطار، بما يسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية للشارع والتعامل مع مياه الأمطار.

كما تضمنت الأعمال إنشاء موقف للسيارات بأرضيات من الإنترلوك، وتركيب بوكسات ديكورية مخصصة للإعلانات، بما يحقق تنظيم أفضل للشارع ويضفي عليه طابع جمالي يتناسب مع أعمال التطوير.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة أعمال التطوير والتجميل بمختلف الشوارع والمحاور الرئيسية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالصورة البصرية والمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.