منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ تعلن فتح التسجيل للبطولة القومية الثامنة للإنقاذ

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص و الإنقاذ برئاسة الدكتور إسلام حمص، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة بورسعيد القومية الثامنة للإنقاذ، والتي تقام يومي 18 و 19 ديسمبر القادم.

هذا وسوف يتم غلق أبواب التسجيل في 30 نوفمبر الجاري، وتقام منافسات البطولة بحمام السباحة الخاص بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

تقام البطولة، ضمن إحتفالات العيد القومي لمحافظة بورسعيد، وتحظى بإهتمام كبير من الإتحاد المصري للغوص و الإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي.

وتعد لعبة الإنقاذ من الألعاب التي لها محبيها من أبناء إتحاد الغوص والإنقاذ، و يحرص اللاعبين على التسجيل في بطولاتها لما تتمتع به من منافسات قوية ومثيرة.