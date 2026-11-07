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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الشامل بـ90 عمارة سكنية بحي المناخ

تطوير القطاع الثاني من مساكن المنطقة الأولى
تطوير القطاع الثاني من مساكن المنطقة الأولى
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع كفاءة القطاع الثاني من  مساكن المنطقة الأولى بحي المناخ، أمام مستشفى الحميات، والتي تشهد مرحلة جديدة من التطوير الشامل ضمن تطوير 72 عمارة سكنية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يسهم في إحداث نقلة حضارية متكاملة بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والمهندس حسن البسيوني، مدير منطقة تعمير بورسعيد.

وتفقد المحافظ كذلك أعمال التطوير الشامل لـ 18 عمارة سكنية بمنطقة اللاسلكي بحي المناخ، والتي تتضمن طلاء واجهات العمارات، ورصف الشوارع، وتطوير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتركيب بلاط الإنترلوك بدلًا من الأسفلت، بما يحقق تحسينًا شاملًا للبنية التحتية والمظهر العام للمنطقة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بإزالة جميع الإشغالات المتواجدة بالقطاع الثاني من مساكن المنطقة الأولى، وإقامة مسطح أخضر يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المساحات المفتوحة وتوفير بيئة سكنية أفضل للمواطنين.

كما وجه المحافظ أصحاب المحال التجارية بالمنطقة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لسرعة طلاء واجهات المحال، بما يضمن تكامل أعمال التطوير ورفع كفاءة المباني والمحال التجارية، وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بالمناطق السكنية المطورة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والالتزام بالمستهدف من أعمال التطوير.

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