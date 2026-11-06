بعد سقوط الأمطار.. انتشار سيارات شفط وسحب المياه في شوارع بورسعيد| صور

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عقب سقوط الأمطار برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء، والتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار انتظام الحركة المرورية

وشدد محافظ بورسعيد على الدفع الفوري بسيارات رفع وشفط المياه والمعدات الميكانيكية، مع تكثيف تمركزها بالمحاور الرئيسية والميادين العامة ومناطق تجمعات المياه، لضمان سرعة التعامل مع أي تراكمات للأمطار وعدم تأثر حركة السيارات والمواطنين، مؤكدًا ضرورة استنفار كافة الأطقم الفنية وفرق الاستجابة السريعة، والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية لمتابعة أعمال تطهير بالوعات تصريف الأمطار وشبكات الصرف الصحي،

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية وربطها المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة، لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مشددًا على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتكثيف الجهود الميدانية لحين انتهاء موجة الطقس غير المستقر وعودة الأحوال الجوية إلى طبيعتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة