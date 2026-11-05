من مصدر رزق مفقود إلى فرصة حياة جديدة.. محافظ بورسعيد يستمع لشكاوى المواطنين

في مشهد انساني معتاد، سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون المساعدات المالية و الغذائية و اللحوم لعدد من الحالات المستحقة، فيما شهد اللقاء عرض عدد من الحالات التي تنوعت بين طلبات توفير فرص عمل ومصادر دخل ثابتة، ومطالب تتعلق بإعادة مصادر الرزق والاكشاك، إلى جانب شكاوى وظيفية ومطالب دعم صحي واجتماعي، حيث وجه المحافظ الجهات المختصة بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحقق الاستجابة لمطالب المواطنين ويخفف من معاناتهم وذلك انطلاقٱ من حرصه على فتح قنوات فعالة للتواصل مع المواطنين، عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من المطالب الإنسانية والاجتماعية والخدمية، وبحث سبل تقديم الدعم اللازم للحالات المستحقة، بحضور الأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وممثلي الجهات المختصة.

أرملة تعول أطفالا.. ومرضى وذوو همم يبحثون عن الأمان الوظيفي ومصدر دخل

واستمع المحافظ إلى طلب أرملة، تعول أربعة أطفال، تلتمس توفير فرصة عمل أو مصدر دخل ثابت، ووجه بدراسة حالتها الاجتماعية وبحث سبل تقديم الدعم المناسب لها

وتضمنت الشكاوى أيضًا طلبات توفير فرص عمل مناسبة لعدد من المواطنين، من بينهم حاصلة على ليسانس آداب علم نفس ودبلومة تربوية، ومواطن يعول أربعة أبناء ويلتمس توفير فرصة عمل لنجله الحاصل على دبلوم صنايع، إلى جانب مواطن يعاني من الفشل الكلوي وظروف صحية تحول دون قدرته على مواصلة العمل، فضلًا عن طلبات توفير فرص عمل بديلة لمواطنين تعرضوا لإنهاء خدماتهم، من بينهم أحد العاملين بشركة نهضة مصر لخدمات النظافة من ذوي الهمم، وآخر يعمل سائق معدات ثقيلة بجراج الإنقاذ والطوارئ، تعرض لإصابة بالقدم اليسرى أثناء مروره بظروف أسرية صعبة نتيجة علاج نجله من مرض السرطان، حيث وجه المحافظ بسرعة دراسة الموقف الوظيفي لكل حالة وبحث إمكانية توفير فرص عمل مناسبة وفقًا للإجراءات القانونية

وفي إطار الاهتمام بحقوق العاملين، استمع المحافظ إلى شكوى أحد العاملين بأحد المطاعم ، بشأن مطالبته بمستحقاته المالية وفقًا لقانون العمل، وما تعرض له من إصابة نتيجة العمل بمعدات المطبخ، إلى جانب مطالبته بدعم فكرته النوعية في مجال السياحة والفنادق، حيث وجه المحافظ ببحث الشكوى من خلال الجهات المختصة وسرعة اتخاذ اللازم

كما تناول اللقاء عددًا من المطالب الاجتماعية، شملت طلبات الحصول على مساعدات مالية عاجلة، ومعاش شهري لحالة تعول ابنة مريضة بالصرع والهلوسة، ومساعدة سيدة تعول زوجها وأبناءها الأربعة، إلى جانب طلبات تجهيز عروس، و طلبات توفير دراجة نارية مجهزة طبيًا أو تروسيكل يساعد أحد المواطنين على الانتقال وممارسة عمله، فضلًا عن طلبات توفير مساكن وفرص عمل ومساعدات للحالات الأكثر احتياجًا

واستمع المحافظ إلى طلبات عدد من المواطنين من ذوي الهمم، تضمنت مطالب تتعلق بتوفير الدعم اللازم وتحسين الظروف المعيشية، إلى جانب شكوى بشأن تخصيص وحدة سكنية بمنطقة المناصرة غرب، وما تم بشأنها من إجراءات وأحكام قضائية، حيث وجه سيادته بدراسة الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين

و شملت اللقاءات طلبًا لطالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب بإحدى الجامعات الأهلية، تعاني من سرطان الدم، وتعاني أسرتها ظروفًا مادية وصحية بالغة الصعوبة، في ظل إصابة والدها، العائل الوحيد للأسرة، بكسر مفتت بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، حيث وجه المحافظ بدراسة إمكانية تقديم الدعم اللازم ومخاطبة الجهات المعنية بشأن طلب الإعفاء من المصروفات الدراسية

وفي سياق متصل، بحث المحافظ طلب سيدة مطلقة تعول طفلين، خضعت لجراحة لاستئصال جزء من القولون، بشأن إدراج اسمها ضمن المواطنين المستحقين لأحد مشروعات الإسكان، إلى جانب شكوى بشأن الإشغالات الموجودة بجوار أحد المنازل ومغسلة سيارات بمنطقة الـ5000 وحدة، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى وفقًا للقواعد المنظمة

وأكد محافظ بورسعيد حرصه على التعامل مع مطالب المواطنين بكل جدية، والعمل على إيجاد حلول واقعية لمشكلاتهم، خاصة الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان سرعة بحث الشكاوى والاستجابة للمطالب المستحقة

وأكدت محافظة بورسعيد لمن يرغب في لقاء السيد محافظ بورسعيد، يرجى التقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مرفقًا به المستندات المطلوبة، لبحث الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه