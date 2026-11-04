قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي عبد الرحمن شكري والعبور

محافظ بورسعيد يتابع استكمال أعمال الإنترلوك و تركيب 84 كشاف جديد وأعمدة ديكورية بشارع عبد الرحمن شكري بطول كيلو متر
محافظ بورسعيد يتابع استكمال أعمال الإنترلوك و تركيب 84 كشاف جديد وأعمدة ديكورية بشارع عبد الرحمن شكري بطول كيلو متر
محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الرحمن شكري ومنطقة «بروتكس» بنطاق حي الضواحي، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بنطاق حي الزهور، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف الحالي للأعمال.

رافقه خلالها  محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، و فوزي الوالي، رئيس حي الزهور،والمهندسة إحسان برمة، مدير مديرية الطرق ببورسعيد، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد.

 شارع عبد الرحمن شكري.. استكمال أعمال الإنترلوك والإنارة

وتابع المحافظ مستجدات أعمال التطوير بشارع عبد الرحمن شكري، حيث تتواصل أعمال تركيب بلاطات الإنترلوك وتنفيذ الأعمال الخرسانية، إلى جانب استكمال تركيب كشافات الإنارة على الأعمدة بطول يصل إلى كيلو متر، وذلك استكمالا لأعمال التطوير التي شهدت تركيب 84 كشاف جديد وأعمدة ديكورية، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة والارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع.

 شارع العبور.. تطوير الرصف والإنارة وصرف مياه الأمطار

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحي الزهور، بدءًا من شارع نادي الرباط وصولًا إلى شارع محمد رياض، بطول يصل إلى 1200 متر، وتشمل الأعمال تنفيذ الرصف وتطوير منظومة الإنارة، إلى جانب تنفيذ أعمال صرف مياه الأمطار وتركيب بالوعات الأمطار، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين حركة المواطنين والمركبات.

 منطقة «بروتكس».. استمرار أعمال الرصف ورفع الكفاءة

وفي منطقة «بروتكس» بحي الضواحي، تابع المحافظ استمرار أعمال الرصف والتطوير، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية بالمنطقة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف معدلات العمل بمواقع التطوير، ومتابعة تنفيذ الأعمال أولًا بأول، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال بصورة متكاملة تحقق الاستفادة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية الاهتمام بجودة أعمال الرصف والإنارة وشبكات صرف مياه الأمطار، بما يضمن كفاءة المشروعات واستدامة أعمال التطوير، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الضواحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد عتمان

المتحدث العسكري: بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب السبت المقبل| فيديو

ترشيحاتنا

التمويل الإستهلاكي

خبير قانوني يحذر: شركات التمويل الاستهلاكي تورط المواطنين في إيصالات أمانة دون علمهم

المستشار محمود الروبي، الخبير القانوني

مستشار قانوني: شركات التمويل الاستهلاكي تحصل على أضعاف قيمة التمويلات المقدمة للمواطنين

الطالبة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي

ميار عثمان تكشف عن أكثر الكتب تأثيرا في شخصيتها: لويس برايل والخنساء

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد