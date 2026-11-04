محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي عبد الرحمن شكري والعبور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الرحمن شكري ومنطقة «بروتكس» بنطاق حي الضواحي، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بنطاق حي الزهور، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف الحالي للأعمال.

رافقه خلالها محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، و فوزي الوالي، رئيس حي الزهور،والمهندسة إحسان برمة، مدير مديرية الطرق ببورسعيد، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد.

شارع عبد الرحمن شكري.. استكمال أعمال الإنترلوك والإنارة

وتابع المحافظ مستجدات أعمال التطوير بشارع عبد الرحمن شكري، حيث تتواصل أعمال تركيب بلاطات الإنترلوك وتنفيذ الأعمال الخرسانية، إلى جانب استكمال تركيب كشافات الإنارة على الأعمدة بطول يصل إلى كيلو متر، وذلك استكمالا لأعمال التطوير التي شهدت تركيب 84 كشاف جديد وأعمدة ديكورية، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة والارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع.

شارع العبور.. تطوير الرصف والإنارة وصرف مياه الأمطار

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحي الزهور، بدءًا من شارع نادي الرباط وصولًا إلى شارع محمد رياض، بطول يصل إلى 1200 متر، وتشمل الأعمال تنفيذ الرصف وتطوير منظومة الإنارة، إلى جانب تنفيذ أعمال صرف مياه الأمطار وتركيب بالوعات الأمطار، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين حركة المواطنين والمركبات.

منطقة «بروتكس».. استمرار أعمال الرصف ورفع الكفاءة

وفي منطقة «بروتكس» بحي الضواحي، تابع المحافظ استمرار أعمال الرصف والتطوير، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية بالمنطقة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف معدلات العمل بمواقع التطوير، ومتابعة تنفيذ الأعمال أولًا بأول، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال بصورة متكاملة تحقق الاستفادة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية الاهتمام بجودة أعمال الرصف والإنارة وشبكات صرف مياه الأمطار، بما يضمن كفاءة المشروعات واستدامة أعمال التطوير، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.