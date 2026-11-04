قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إشادة برلمانية بتكريم الرئيس لبطلة تحدي القراءة العربي.. نواب: دعم الموهوبين استثمار في بناء الإنسان

تكريم الرئيس لبطلة تحدي القراءة العربي
تكريم الرئيس لبطلة تحدي القراءة العربي
محمد الشعراوي

أشاد نواب باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للطالبة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة لعام 2026، ومنحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية، مؤكدبن أن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للنماذج المشرفة من أبنائها، وحرص القيادة السياسية على دعم الموهوبين والمتفوقين والاحتفاء بإنجازاتهم.

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للطالبة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة لعام 2026، ومنحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية، يعكس تقدير الدولة للنماذج المشرفة من أبنائها، وحرص القيادة السياسية على دعم الموهوبين والمتفوقين والاحتفاء بإنجازاتهم.

قالت البدوي، في بيان لها، إن هذا التكريم يحمل رسالة مهمة مفادها أن التفوق العلمي والثقافي والمعرفي يحظى بتقدير الدولة واهتمامها، وأن الاستثمار في الإنسان وبناء وعي الأجيال الجديدة يمثلان أحد أهم مسارات بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن ميار عثمان قدمت نموذجًا ملهمًا للطلاب والطالبات في الإصرار والاجتهاد والتميز.

وأضافت أن فوز طالبة مصرية بالمركز الأول في مسابقة عربية كبرى للقراءة يؤكد ما يمتلكه أبناء مصر من قدرات ومواهب تستحق الرعاية والاهتمام، كما يعكس أهمية إتاحة الفرص أمام النابغين لإظهار قدراتهم والمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور مصر الثقافي والمعرفي.

 الارتقاء بمستوى تدريسها في المدارس

وأشادت أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ باهتمام الرئيس السيسي باللغة العربية، وتأكيده ضرورة الارتقاء بمستوى تدريسها في المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن اللغة العربية ليست مجرد مادة دراسية، بل تمثل ركيزة أساسية للهوية الوطنية والثقافية، وأداة رئيسية لتشكيل الوعي وتعزيز الانتماء وترسيخ القيم.

وأوضحت أن تعزيز ثقافة القراءة بين النشء والشباب يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع، وتطوير أساليب تدريس اللغة العربية، وتشجيع الطلاب على القراءة الحرة والاطلاع، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية مهارات التفكير والإبداع والبحث والمعرفة.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي تصريحها بالتأكيد أن تكريم ميار عثمان يمثل حافزًا لكل طالب وطالبة لمواصلة الاجتهاد والسعي نحو التميز، داعية إلى البناء على هذه النماذج الملهمة وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية تحتفي بالعلم والمعرفة والقراءة، باعتبارها ركائز أساسية لإعداد أجيال قادرة على المشاركة في بناء مستقبل مصر.

أشادت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للطالبة المصرية ميار عثمان، الفائزة بالمركز الأول ولقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة لعام 2026، ومنحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس أهمية الاهتمام بالنماذج الطلابية المتميزة، ويبعث برسالة واضحة حول مكانة العلم والمعرفة في بناء مستقبل الوطن.

وأكدت النائبة صبورة السيد في بيان صادر عنها أن اهتمام القيادة السياسية بتكريم النماذج الناجحة من الطلاب يمثل حافزًا مهمًا للمؤسسات التعليمية لمواصلة العمل على اكتشاف قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، وعدم اقتصار دور المدرسة على تقديم المناهج الدراسية فقط، بل امتداده إلى بناء شخصية الطالب وصقل مواهبه وتعزيز قدرته على التفكير والإبداع.

ترسيخ القراءة 

وأوضحت أن فوز ميار عثمان بهذا اللقب العربي يعكس أهمية ترسيخ القراءة باعتبارها جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، وليس مجرد نشاط إضافي، مشيرة إلى أن تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدى الطلاب تسهم في توسيع مداركهم، وتعزيز قدراتهم اللغوية والمعرفية، وإعداد أجيال أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع متغيرات العصر.

وشددت على ضرورة البناء على النماذج الناجحة مثل الطالبة ميار عثمان، من خلال توسيع المبادرات والمسابقات التي تتيح للطلاب إظهار مواهبهم، مع الاهتمام بالطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، وتوفير الرعاية التعليمية اللازمة لهم، بما يحقق تكافؤ الفرص ويمنح كل طالب مساحة حقيقية لإثبات قدراته.

واختتمت النائبة صبورة السيد تصريحها بالتأكيد أن تطوير التعليم لا يرتبط فقط بتحديث المناهج أو أساليب التقييم، وإنما يمتد إلى بناء طالب يمتلك أدوات المعرفة والبحث والابتكار، معتبرة أن تكريم بطلة تحدي القراءة العربي يمثل مناسبة مهمة لتجديد الاهتمام بالقراءة داخل المدارس والأسرة والمجتمع، وجعلها سلوكًا يوميًا وثقافة راسخة لدى الأجيال الجديدة.

عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ميار عثمان دعم الموهوبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز

مثلي الأعلى في الطفولة.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد الاعتزال الدولي

حسام حسن

مفاجأة في مصير حسام حسن مع منتخب مصر.. لن يرحل الآن

منتخب مصر

المنسق الإعلامي الجديد لمنتخب مصر خلفا لمحمد مراد

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد