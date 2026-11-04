برلمانية: تكريم الرئيس السيسي لبطلة تحدي القراءة العربي يعكس أهمية اكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلاب

أشادت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للطالبة المصرية ميار عثمان، الفائزة بالمركز الأول ولقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة لعام 2026، ومنحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس أهمية الاهتمام بالنماذج الطلابية المتميزة، ويبعث برسالة واضحة حول مكانة العلم والمعرفة في بناء مستقبل الوطن.

وأكدت النائبة صبورة السيد في بيان صادر عنها أن اهتمام القيادة السياسية بتكريم النماذج الناجحة من الطلاب يمثل حافزًا مهمًا للمؤسسات التعليمية لمواصلة العمل على اكتشاف قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، وعدم اقتصار دور المدرسة على تقديم المناهج الدراسية فقط، بل امتداده إلى بناء شخصية الطالب وصقل مواهبه وتعزيز قدرته على التفكير والإبداع.

ترسيخ القراءة

وأوضحت أن فوز ميار عثمان بهذا اللقب العربي يعكس أهمية ترسيخ القراءة باعتبارها جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، وليس مجرد نشاط إضافي، مشيرة إلى أن تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدى الطلاب تسهم في توسيع مداركهم، وتعزيز قدراتهم اللغوية والمعرفية، وإعداد أجيال أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع متغيرات العصر.

وشددت على ضرورة البناء على النماذج الناجحة مثل الطالبة ميار عثمان، من خلال توسيع المبادرات والمسابقات التي تتيح للطلاب إظهار مواهبهم، مع الاهتمام بالطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، وتوفير الرعاية التعليمية اللازمة لهم، بما يحقق تكافؤ الفرص ويمنح كل طالب مساحة حقيقية لإثبات قدراته.

واختتمت النائبة صبورة السيد تصريحها بالتأكيد أن تطوير التعليم لا يرتبط فقط بتحديث المناهج أو أساليب التقييم، وإنما يمتد إلى بناء طالب يمتلك أدوات المعرفة والبحث والابتكار، معتبرة أن تكريم بطلة تحدي القراءة العربي يمثل مناسبة مهمة لتجديد الاهتمام بالقراءة داخل المدارس والأسرة والمجتمع، وجعلها سلوكًا يوميًا وثقافة راسخة لدى الأجيال الجديدة.