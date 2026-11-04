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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يوجه بسرعة صرف حافز الوكلاء ويناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل تعليم بورسعيد يوجه بسرعة صرف حافز الوكلاء ويناقش الاستعدادات المبكرة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول
وكيل تعليم بورسعيد يوجه بسرعة صرف حافز الوكلاء ويناقش الاستعدادات المبكرة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول
محمد الغزاوى

عقد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ظهر اليوم، اجتماعًا بمكتبه بديوان المديرية، استهدف مديري الإدارات التعليمية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بتنظيم العمل الإداري والتعليمي، والاستعدادات المبكرة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه محمود بدوي مدير عام التعليم العام ومديري الإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف حافز الوكلاء للمستحقين، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، مؤكدًا على ضرورة مراجعة الإجراءات واستيفاء الضوابط المعتمدة، والعمل على سرعة صرف المستحقات المقررة دون تأخير، بما يكفل حصول كل مستحق على حقوقه القانونية.

وشدد بدوي على ضرورة الاستعداد المبكر لإجراء امتحانات صفوف النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، ومراجعة الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية، والتنسيق بين الإدارات التعليمية والادارات المختصة بديوان المديرية، لضمان الجاهزية الكاملة وتلافي أية معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وكيل تعليم بورسعيد يوجه بسرعة صرف حافز الوكلاء 

وأكد مدير المديرية ضرورة استمرار المتابعة المباشرة لمختلف الملفات، والالتزام بتنفيذ التوجيهات وفق جداول زمنية واضحة، مع تحديد مسئوليات كل جهة وسرعة التعامل مع أي مستجدات، بما يعزز الانضباط الإداري ويرسخ كفاءة الأداء بمختلف الإدارات التعليمية، ويضمن توفير الأجواء المناسبة لاستقرار وانتظام العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

جاء الاجتماع بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، ولمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص، ودعاء رخا مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

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