الدولار يفقد 1.1% ويهبط لليوم الثاني أمام الجنيه.. ماذا حدث؟

سجل الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 1.1% خلال تعاملات أمس الأربعاء، مواصلًا انخفاضه لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه المصري، بعد موجة ارتفاعات متتالية سيطرت على تحركاته خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف بالبنوك المصرية اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 ، تداول الدولار دون مستوى 55 جنيهًا في عدد كبير من البنوك، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026.

تحركات الدولار في البنوك

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك قناة السويس 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

وسجل في بنوك التجاري الدولي وفيصل الإسلامي وأبوظبي الأول وبنك الإسكندرية نحو 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المركزي المصري

وبحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار 54.63 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

وتأتي هذه التحركات بعد موجة صعود شهدتها العملة الأمريكية خلال أكتوبر، لتتجه الأسعار إلى التراجع مع بداية تعاملات نوفمبر.