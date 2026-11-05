أحمد الشرقاوي: مهرجان «مواهب وقدرات» يجسد عالمية رسالة الأزهر في بناء الشخصية المتكاملة وصقل مواهب الطلاب

أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن مهرجان «مواهب وقدرات» يجسد هوية الأزهر الشريف ورسالته العالمية في بناء الشخصية المتكاملة، التي تجمع بين التأصيل الشرعي والثقافي، وصقل المواهب وتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن تنوع الثقافات والحضارات الذي يزخر به أبناء الأزهر يمثل ثروة إنسانية تسهم في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابةً عن الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، في احتفالية تكريم الفائزين بالمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب «مواهب وقدرات» في موسمها الخامس لعام 2026، حيث رحب بالحضور من العلماء والسفراء وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة، معربًا عن اعتزاز الأزهر الشريف باستضافة هذه الكوكبة من الطلاب والطالبات الوافدين من شتى بقاع العالم.

وأوضح أن المهرجان، الذي يحظى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يجسد اهتمام الأزهر ببناء الإنسان وتنمية مواهبه في مختلف المجالات، ومنها الخطابة والشعر والفنون والبحث العلمي، وغيرها من المجالات التي تسهم في تقارب الشعوب وتعزيز التعاون الإنساني.

ووجّه فضيلته رسالة إلى الطلاب والطالبات الوافدين، مؤكدًا أن تنوع جنسياتهم وثقافاتهم يمثل دليلًا عمليًّا على عالمية رسالة الأزهر الشريف، الذي يجتمع في رحابه أبناء الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين سفراء لأوطانهم، وأنهم مؤهلون ليكونوا قادة مؤثرين في مجتمعاتهم، بما اكتسبوه من علم ومعرفة وقيم إنسانية داخل هذا الصرح العلمي العريق.

وأضاف قائلا: «أنتم اليوم سفراء لأوطانكم، وهنا، إن شاء الله تعالى، تكونون قادة في مجتمعاتكم»، موصيًا إياهم بمواصلة طلب العلم، وتوظيف مواهبهم وقدراتهم في خدمة قضايا الأمة، ونشر قيم الخير والجمال والسلام.

وفي ختام كلمته، وجّه الشكر إلى مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، برئاسة الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، وجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث، الذي يعكس رسالة الأزهر في الجمع بين الأصالة والابتكار، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه رفعة الأوطان، وأن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها.