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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح مؤتمر سوهاج السنوي الخامس لوحدات الكلى 2026

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، مؤتمر سوهاج السنوي الخامس لوحدات الكلى، والذي تنظمه مديرية الصحة بسوهاج، خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر الجاري، بنادي المهندسين بمدينة ناصر، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور محمد نصرالدين عميد كلية الطب.

والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلي ورئيس المؤتمر، والدكتور كريم سالم منسق المؤتمر.

محافظة سوهاج

أعرب محافظ سوهاج خلال المؤتمر عن تقديره لقطاع الصحة بسوهاج والقائمين عليه، والجهد المبذول على أرض الواقع، وحث الأطباء على نقل وتبادل خبراتهم العلمية والعملية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

وأكد حرص المحافظة على دعم المؤتمرات الطبية في شتى التخصصات بهدف ثقل و نقل الخبرات إلى أبناءها الأطباء بما يخدم خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة لصالح المرضى.

وقد بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، واستعرض رئيس المؤتمر من خلال فيلم تسجيلي إنجازات إدارة الكلى بمديرية الصحة بسوهاج، وأقسام ووحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد حول أمراض الكلى وطرق العلاج المستحدثة، ويتناول عملية صيانة ماكينات الغسيل الكلوي بجميع أنواعها، ومحطات معالجة المياه الملحقة بها، بجانب المادة العلمية ما يجعله يتسم بالشمولية، ويستمر خلال الفترة من 5 وحتى 6 نوفمبر الجاري، بحضور 25 أستاذ أمراض كلى من مختلف الجامعات المصرية، بمشاركة 300 كادر طبي وفنيين وتمريض.

وقام وكيل وزارة الصحة بسوهاج بإهداء درع المديرية للسيد محافظ سوهاج تقديرا لدوره في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، كما تم تكريم عددا من المشاركين في المؤتمر.

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