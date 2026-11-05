قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صدى البلد» ينشر أسماء 20 مصابًا في انقلاب أتوبيس شركة بطريق مطار سوهاج

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ينشر موقع «صدى البلد» أسماء وبيانات المصابين في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات على طريق مطار سوهاج الدولي، والذي أسفر عن إصابة 20 عاملًا بإصابات متفرقة، تنوعت بين الاشتباه في كسور بالعمود الفقري والأطراف، وجروح قطعية وكدمات وسحجات، فضلًا عن الاشتباه في وجود نزيف داخلي لدى أحد المصابين.

أسماء المصابين

وكشفت بيانات المصابين عن إصابة كل من: “حمدي. ج. ع”، 57 عامًا، و"محمد. م. ع"، 50 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمد. ا. ع"، 40 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"بيشوي. ر. ح"، 38 عامًا، بجروح متفرقة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم.

و"أبانوب. و. ف"، 29 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، و"محمد. ب. م"، 35 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس بطول 3 سم، و"خالد. ش. ع"، 59 عامًا، بكدمات بالصدر، و"إيهاب. ص. ل"، 23 عامًا، بكدمات بالجسم، و"محمد. ع. إ"، 27 عامًا، باشتباه كسر بالكتف اليمنى، و"مينا. ث. ت"، 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالكتف اليسرى.

كما شملت قائمة المصابين كلا من: “علي. أ. م”، 24 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، و"ياسمين. أ. أ"، 23 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"أحمد. م. ك"، 31 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليمنى، و"كيرلس. ج. س"، 28 عامًا، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، و"ممدوح. ش. أ"، 30 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم.

وسجلت بيانات الحادث أيضًا إصابة كل من: “عاطف. س. ع'، 45 عامًا، و”مجدي. ج. ج"، 40 عامًا، و"مصطفى. م. ا"، 20 عامًا، و"رجب. م. س"، 45 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى “عطا. ح. س”، 50 عامًا، بإصابات وكدمات بالجسم.

وكان طريق مطار سوهاج الدولي شهد انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات، ما أسفر عن إصابة 20 عاملًا، واستدعى الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن والإنقاذ إلى موقع الحادث، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الفحص للوقوف على أسباب انقلاب الأتوبيس وملابساته.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مطار سوهاج اتوبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

أرشيفي

أوكرانيا.. القوات الجوية تسقط 196 مسيرة روسية

طائرات تابعة للخطوط الهولندية

رومانيا: طائرتان تتلقيان تهديدات بوجود قنابل من بينها رحلة متجهة لتل أبيب

دونالد ترامب

ترامب: سنقوم بالكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.. أفضّل ألا أُدمّر بقية إيران

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد