«صدى البلد» ينشر أسماء 20 مصابًا في انقلاب أتوبيس شركة بطريق مطار سوهاج

ينشر موقع «صدى البلد» أسماء وبيانات المصابين في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات على طريق مطار سوهاج الدولي، والذي أسفر عن إصابة 20 عاملًا بإصابات متفرقة، تنوعت بين الاشتباه في كسور بالعمود الفقري والأطراف، وجروح قطعية وكدمات وسحجات، فضلًا عن الاشتباه في وجود نزيف داخلي لدى أحد المصابين.

أسماء المصابين

وكشفت بيانات المصابين عن إصابة كل من: “حمدي. ج. ع”، 57 عامًا، و"محمد. م. ع"، 50 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمد. ا. ع"، 40 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"بيشوي. ر. ح"، 38 عامًا، بجروح متفرقة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم.

و"أبانوب. و. ف"، 29 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، و"محمد. ب. م"، 35 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس بطول 3 سم، و"خالد. ش. ع"، 59 عامًا، بكدمات بالصدر، و"إيهاب. ص. ل"، 23 عامًا، بكدمات بالجسم، و"محمد. ع. إ"، 27 عامًا، باشتباه كسر بالكتف اليمنى، و"مينا. ث. ت"، 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالكتف اليسرى.

كما شملت قائمة المصابين كلا من: “علي. أ. م”، 24 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، و"ياسمين. أ. أ"، 23 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"أحمد. م. ك"، 31 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليمنى، و"كيرلس. ج. س"، 28 عامًا، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، و"ممدوح. ش. أ"، 30 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم.

وسجلت بيانات الحادث أيضًا إصابة كل من: “عاطف. س. ع'، 45 عامًا، و”مجدي. ج. ج"، 40 عامًا، و"مصطفى. م. ا"، 20 عامًا، و"رجب. م. س"، 45 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى “عطا. ح. س”، 50 عامًا، بإصابات وكدمات بالجسم.

وكان طريق مطار سوهاج الدولي شهد انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات، ما أسفر عن إصابة 20 عاملًا، واستدعى الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن والإنقاذ إلى موقع الحادث، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الفحص للوقوف على أسباب انقلاب الأتوبيس وملابساته.