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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 20 عاملًا في انقلاب أتوبيس شركة على طريق مطار سوهاج الدولي | تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أُصيب 20 عاملًا بإصابات متفرقة؛ إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات أثناء سيره على طريق مطار سوهاج الدولي بمحافظة سوهاج، في حادث استدعى تحركًا عاجلًا لسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الجهات المختصة، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطار سوهاج الدولي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

إصابة 20 عاملًا في انقلاب أتوبيس بسوهاج

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات، كان يستقله عدد من العمال، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا بإصابات متفرقة، وجرى التعامل مع المصابين في موقع الحادث، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

واستنفرت سيارات الإسعاف جهودها لنقل المصابين، حيث تم تقديم الإسعافات الطبية لهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت بهم جراء انقلاب الأتوبيس.

وفي السياق ذاته، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، لمتابعة تداعيات الواقعة والتعامل مع آثار انقلاب الأتوبيس، كما جرى العمل على رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، منعًا لحدوث تكدسات أو تعطيل حركة السيارات على طريق مطار سوهاج الدولي.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها لفحص ملابسات الحادث والوقوف على الأسباب التي أدت إلى انقلاب الأتوبيس، وبيان الظروف التي وقع خلالها الحادث، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، واستكمال الفحوصات والإجراءات للوقوف على ملابسات الحادث.

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