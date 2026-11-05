اقتصاد إندونيسيا ينمو بنسبة 5.47% في الربع الثالث من 2026

كشفت البيانات الرسمية في إندونيسيا أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 5.47% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، في مقابل 5.29% خلال الربع الثاني.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الخميس/ أن هذه النسبة تجاوزت توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا أن يبلغ معدل النمو خلال هذا الربع 5.18%.

وكشف مكتب الإحصاء أن النمو جاء مدعوما بعدد من القطاعات من أبرزها قطاع التصنيع، لاسيما معالجة زيت النخيل لإنتاج الوقود الحيوي، وذلك في إطار توسيع إندونيسيا لبرنامج الديزل الحيوي الإلزامي الذي يقضي بمزج 50% من وقود الديزل المعدني مع 50% من وقود الديزل الحيوي المستخلص من زيت النخيل.

ويهدف رئيس إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، الذي تولى منصبه قبل عامين، إلى رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 8% بحلول عام 2029.