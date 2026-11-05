انتخابات الكونجرس تضع ترامب أمام تحديات جديدة.. حسن سلامة يكشف التفاصيل

تفرض نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي واقعًا سياسيًا جديدًا أمام الرئيس دونالد ترامب، في ظل استعداد الأغلبية الديمقراطية الجديدة لتولي مهامها في يناير 2027، وهو ما قد يحد من قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير سياساتها وتنفيذ أجندتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، خلال لقائه مع حياة مقطوف ومحمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الإدارة الأمريكية ستواجه مساءلة سياسية بشأن نتائج المواجهة مع إيران وتداعياتها على الداخل الأمريكي وموازين القوى.

وأوضح أن الديمقراطيين سيطرحون تساؤلات بشأن أسباب الحرب ومدى تحقيق الأهداف التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، إلى جانب تقييم نتائج المواجهة وانعكاساتها على المصالح الأمريكية.