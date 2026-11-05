قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5398 قطعة أثرية تكشف أسرار حياة توت عنخ آمون.. وغرف محتملة لم تُكتشف بعد

مقبرة الملك توت عنخ آمون
مقبرة الملك توت عنخ آمون
إسراء صبري

كشف الدكتور إسلام سعيد، عضو اتحاد المؤرخين العرب، عن أبرز الأسرار التي أظهرتها مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن المقبرة ضمت 5398 قطعة أثرية قدمت معلومات مهمة عن الحياة اليومية للمصري القديم، وحياة الملوك والطقوس الجنائزية في مصر القديمة.

وأوضح إسلام سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن مقتنيات المقبرة لم تقتصر على الكنوز الذهبية، بل شملت أدوات ومستلزمات كشفت جوانب من حياة الملك، من بينها استخدام العجلات الحربية في مصر القديمة.

وأضاف أن بعض الأدوات والعصي التي عُثر عليها داخل المقبرة تحمل مؤشرات على معاناة توت عنخ آمون من مشكلات صحية، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الدراسات المتعلقة بحالته الصحية وطبيعة حياته.

ولفت إلى أن عددًا من أسرار المقبرة لا يزال قيد البحث والدراسة، خاصة ما يتعلق بطرق تصنيع القطع الذهبية، إلى جانب احتمالية وجود غرف أو برديات لم يُكشف عنها حتى الآن.

وأكد أن الحضارة المصرية القديمة لا تزال تزخر بالأسرار والاكتشافات التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب، بما يسهم في الكشف عن تفاصيل جديدة من تاريخ مصر العريق.

توت عنخ آمون مقبرة الملك توت عنخ آمون الملك توت عنخ آمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

أماكن ومواعيد صرف تموين نوفمبر 2026 والأسعار الرسمية

أماكن ومواعيد صرف تموين نوفمبر 2026 والأسعار الرسمية

بتشرب مياه كفاية وفمك بيجف أثناء النوم؟.. 6 أسباب وراء جفاف الفم صباحًا

بتشرب مياه كفاية وفمك بيجف أثناء النوم؟.. 6 أسباب وراء جفاف الفم صباحًا

وظائف الضبعة النووية 2026.. التخصصات والرواتب وطريقة التقديم

وظائف الضبعة النووية 2026.. التخصصات والرواتب وطريقة التقديم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد